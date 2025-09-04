El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia de San Juan informa que se encuentra abierta la inscripción para participar en el 54° Certamen para Nuevos Valores – Pre Cosquín, Sede San Juan, cuya etapa local se desarrollará los días 27 y 28 de septiembre de 2025. Los artistas seleccionados en esta instancia representarán a la provincia en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026, que tendrá lugar del 3 al 19 de enero en la ciudad de Cosquín, Córdoba.

El Pre Cosquín constituye la fase clasificatoria regional que permite acceder al escenario principal del festival de folklore más importante del país. Las audiciones sanitarias se realizarán en el Comedor Universitario Juan Gutiérrez (CUIM – UNSJ), ubicado en Meglioli Sur 885, comenzando a las 15:00 horas ambos días.

Los postulantes podrán inscribirse en doce categorías diferentes: Solista Vocal, Dúo Vocal, Conjunto Vocal, Solista Instrumental, Conjunto Instrumental, Solista de Malambo Masculino, Solista de Malambo Femenino, Conjunto de Malambo, Pareja de Baile Tradicional, Pareja de Baile Estilizada, Conjunto de Baile Folklórico y Canción Inédita. El período de inscripción permanecerá activo hasta el 15 de septiembre de 2025, debiendo realizarse mediante un formulario digital disponible en las plataformas oficiales del ministerio.

Para consultas adicionales, los interesados pueden contactarse al correo electrónico sedesanjuanprecosquin@gmail.com o a los números telefónicos 264-5473077 y 264-5748670. Esta iniciativa busca promover y visibilizar el talento artístico local, ofreciendo una plataforma para que los valores sanjuaninos proyecten su arte en el máximo escenario folklórico nacional.