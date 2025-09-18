San Juan alcanzó la cobertura total en las salas de 4 y 5 años de Nivel Inicial, un hito que garantiza que todos los niños de esas edades accedan al jardín en la provincia. Así lo confirmó a DIARIO HUARPE la directora de Educación Inicial, Laura Castro, quien además detalló que la cobertura en las salas de 3 años llegó al 75%, consolidando un crecimiento sostenido en la matrícula durante los últimos años.

Según explicó Castro, estos logros están directamente relacionados con el espacio y la infraestructura que se ha podido generar para seguir creando nuevas secciones. La educación inicial ha sido puesta en valor como el "primer eslabón del sistema educativo", y durante muchos años se ha trabajado en la creación de numerosos jardines y en la incorporación de las "salitas de tres" tanto en la gestión estatal como en la privada.

Estos importantes avances se dan en el marco de la "Semana de Educación Inicial", que este año se conmemora bajo el lema "Cosechando infancia, sembrando futuro". Durante esta semana, todas las escuelas de nivel inicial de la provincia trabajan con distintas temáticas referidas a los valores, la identidad, el sentido de pertenencia y, especialmente, el cuidado de la infancia. Esta celebración tiene una larga historia en San Juan, habiéndose iniciado en 1968 a través de la Asociación de Maestras Jardineras San Juaninas. La relevancia de esta semana fue destacada con un acto de apertura en la Escuela Secundaria Augusto Pulenta, en el Departamento San Martín, al que asistieron la propia directora Laura Castro, junto a la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y la secretaria de Educación, Mariela Lueje.

Para finalizar esta significativa semana, se realizará un acto de cierre el día viernes 19 a las 10 horas en el velódromo del departamento de Pocito, un evento que buscará consolidar y celebrar los progresos y el compromiso con la niñez sanjuanina.