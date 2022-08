A mediados de julio, una sanjuanina se hizo viral en el país debido a que un día vendió su máquina de coser para comprar otra, pero en sólo 24 horas subió casi $60.000, por lo que se quedó sin su herramienta de trabajo. No obstante, en menos de un mes su vida cambió gracias a un héroe anónimo.

Se trata de Rocío Rodríguez, que en esa ocasión publicó su enojo por la inflación que hay en Argentina. Ella se mantiene por trabajos particulares de costura, decidió vender su máquina de coser para comprarse una mejor y emprender un pequeño taller textil. Sin embargo, su sueño se frustró por el aumento descomunal que tuvo de un día para el otro.

“Necesitaba con urgencia una Overlok de cuatro hilos nueva para comenzar el emprendimiento. Hoy me levanté y lo primero que hice fue entrar a Mercado Libre para comprarla. Ayer salía $110.000, hoy me dijo el vendedor que subió a $168.000”, escribió hace un mes un Facebook.

Esa publicación a Rocío le cambió la vida debido a que su historia llegó a miles de personas en redes sociales que le donaron dinero y pudo comprar la máquina que tanto necesitaba para seguir cosiendo.

No obstante, la vida siguió dándole sorpresas. A fines de julio, un hombre decidió regalarla otra máquina para que su proyecto crezca y pueda abrir el taller textil con el que Rocío tanto soñaba.

“Hay una persona que no nombraré porque no sé si quiere ser nombrada y, por respeto, yo no diré su nombre, nos regaló esta hermosa herramienta para que este proyecto crezca. Gracias totales querido, no tenés idea de lo feliz y nostálgica que me pone esto, fueron como ángeles en mis momentos de angustia, no sé cómo pagar tanta ayuda y gratitud, tantos mensajes hermosos. Gracias por estar, de esta salimos entre todos, por lo que no ayudaron los de arriba ayudaron los de abajo y con todo el amor del mundo sin pedir nada a cambio”, escribió la mujer en Facebook.