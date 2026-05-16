El Ministerio Público Fiscal de San Juan avanzó en el fortalecimiento de sus herramientas de investigación digital con una capacitación internacional enfocada en delitos de explotación sexual infantil en entornos digitales.

La actividad se desarrolló entre el 12 y el 15 de mayo y reunió en San Juan a fiscales y funcionarios judiciales de San Juan, San Luis y Mendoza. Las jornadas estuvieron centradas en el uso del sistema Child Protection System (CPS), una plataforma tecnológica utilizada para la detección e investigación de material de abuso sexual infantil en internet.

La capacitación se realizó en el marco de la Coalición de Rescate Infantil y posiciona al organismo judicial sanjuanino en línea con estándares internacionales de ciberseguridad e investigación criminal digital.

Durante las jornadas se trabajó sobre detección, análisis e investigación de material de abuso sexual infantil.

Durante el encuentro se trabajó sobre metodologías de análisis, detección e investigación de material de abuso sexual infantil (MASI), incorporando herramientas orientadas a agilizar los procesos judiciales y fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes.

El sistema CPS funciona mediante el análisis de huellas digitales de imágenes y videos, permitiendo identificar material ilícito previamente registrado sin necesidad de visualizarlo directamente. Según explicaron durante la capacitación, esta tecnología reduce la exposición de investigadores a contenidos traumáticos y mejora la eficiencia operativa.

Además, la plataforma incorpora mecanismos de automatización y cooperación internacional para vincular pruebas entre distintas causas y jurisdicciones, detectar patrones de distribución de material ilegal y priorizar investigaciones consideradas de alto riesgo.

La formación estuvo encabezada por especialistas internacionales en cibercrimen y protección de menores. Entre ellos participó David Reguero Novoa, actual Oficial de Enlace del Centro Especializado de Cibercrimen AC3 de Ameripol en Buenos Aires y miembro de Child Rescue Coalition.

El fiscal general Guillermo Baigorrí junto a fiscales y especialistas durante la capacitación.

También integró el equipo de capacitación Marcos Vissani, coordinador del Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, especializado en seguridad informática e investigaciones digitales complejas.

Al cierre de la actividad, el fiscal general de la Corte, Guillermo Baigorrí, destacó el alcance de la capacitación. “El Ministerio Público de San Juan reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las herramientas de investigación y prevención de delitos vinculados a la explotación sexual infantil en entornos digitales”, expresó.

Además, el funcionario valoró la participación de representantes judiciales de la región y subrayó la necesidad de sostener instancias permanentes de actualización frente al crecimiento de los delitos digitales.