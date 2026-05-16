La Justicia sanjuanina dictó la primera condena efectiva del país en una causa vinculada a maniobras fraudulentas de captación de datos biométricos mediante el escaneo ilegal de iris, en un caso que combinó delitos contra la privacidad y estafas a personas en situación de vulnerabilidad.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad del Ministerio Público Fiscal, que avanzó sobre una operatoria delictiva desplegada entre agosto y septiembre de 2024. El fiscal Cristian Catalano encabezó la pesquisa junto a un equipo integrado por Florencia Caillet, Carlos Yanzón y Carla Savall.

Según reconstruyó la causa, los imputados organizaron encuentros en distintos puntos de la provincia, principalmente en el departamento Rawson y en zonas alejadas. Los lugares elegidos para convocar a las víctimas fueron los complejos Eleazar y José Dolores, donde se presentaron bajo una supuesta vinculación con la empresa Worldcoin.

En esos encuentros, los acusados ofrecieron a personas con bajos recursos económicos y escaso nivel de instrucción una suma aproximada de 10 mil pesos a cambio de someterse a un escaneo de iris. Sin embargo, la investigación determinó que no existía ningún vínculo con la firma mencionada y que la operatoria se realizaba con dispositivos celulares particulares.

A partir de esa maniobra, los implicados obtuvieron de manera ilegal datos biométricos y personales de las víctimas. Con esa información, generaron cuentas digitales que quedaron bajo su control y que posteriormente utilizaron como “cuentas mulas” en distintas plataformas virtuales. De acuerdo con la pesquisa, esas cuentas fueron comercializadas o utilizadas para obtener beneficios económicos mediante el uso indebido de identidades digitales ajenas.

Fuentes judiciales señalaron que la complejidad del caso radicó en la utilización de herramientas tecnológicas y en la captación de datos altamente sensibles, lo que representó un desafío investigativo inédito en el ámbito local y nacional. Además, remarcaron que las víctimas pertenecían mayormente a sectores vulnerables, lo que agravó el impacto de la maniobra.