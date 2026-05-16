Viernes 15 de Mayo
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Policiales > Fallo inédito

Primera condena por escaneo ilegal de iris en el país

San Juan logró la primera condena del país por estafa y uso ilegal de datos biométricos mediante escaneo de iris.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Imagen ilustrativa: La condena sienta un precedente en la Argentina donde nunca una persona había sido condenada por este delito.

La Justicia sanjuanina dictó la primera condena efectiva del país en una causa vinculada a maniobras fraudulentas de captación de datos biométricos mediante el escaneo ilegal de iris, en un caso que combinó delitos contra la privacidad y estafas a personas en situación de vulnerabilidad.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad del Ministerio Público Fiscal, que avanzó sobre una operatoria delictiva desplegada entre agosto y septiembre de 2024. El fiscal Cristian Catalano encabezó la pesquisa junto a un equipo integrado por Florencia Caillet, Carlos Yanzón y Carla Savall.

Según reconstruyó la causa, los imputados organizaron encuentros en distintos puntos de la provincia, principalmente en el departamento Rawson y en zonas alejadas. Los lugares elegidos para convocar a las víctimas fueron los complejos Eleazar y José Dolores, donde se presentaron bajo una supuesta vinculación con la empresa Worldcoin.

En esos encuentros, los acusados ofrecieron a personas con bajos recursos económicos y escaso nivel de instrucción una suma aproximada de 10 mil pesos a cambio de someterse a un escaneo de iris. Sin embargo, la investigación determinó que no existía ningún vínculo con la firma mencionada y que la operatoria se realizaba con dispositivos celulares particulares.

A partir de esa maniobra, los implicados obtuvieron de manera ilegal datos biométricos y personales de las víctimas. Con esa información, generaron cuentas digitales que quedaron bajo su control y que posteriormente utilizaron como “cuentas mulas” en distintas plataformas virtuales. De acuerdo con la pesquisa, esas cuentas fueron comercializadas o utilizadas para obtener beneficios económicos mediante el uso indebido de identidades digitales ajenas.

Fuentes judiciales señalaron que la complejidad del caso radicó en la utilización de herramientas tecnológicas y en la captación de datos altamente sensibles, lo que representó un desafío investigativo inédito en el ámbito local y nacional. Además, remarcaron que las víctimas pertenecían mayormente a sectores vulnerables, lo que agravó el impacto de la maniobra.

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