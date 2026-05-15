Un proyecto de ley presentado en el Congreso nacional busca modificar de manera profunda el esquema de regalías mineras en Argentina mediante la implementación de un sistema progresivo y móvil que permita a las provincias captar una mayor renta cuando los precios internacionales de los minerales se disparan. La iniciativa toma como base un trabajo impulsado por la Fundación Sarmiento, encabezada por el sanjuanino Mario Capello, y reabre un debate histórico sobre cuánto gana realmente el país con la explotación minera.

La propuesta, presentada por los diputados Francisco Monti y Marcela Campagnoli, plantea modificar el artículo 22 de la Ley de Inversiones Mineras para reemplazar las regalías fijas por un esquema variable atado a la rentabilidad de cada emprendimiento.

El nuevo sistema establece alícuotas progresivas que arrancan en el 4% y pueden llegar hasta el 16% según el margen operativo de la mina. La idea es que las provincias reciban más ingresos cuando los proyectos atraviesen períodos de rentabilidad extraordinaria y, al mismo tiempo, aliviar la carga fiscal en momentos de baja rentabilidad para sostener inversiones, empleo y actividad económica.

El proyecto se apoya en estudios técnicos elaborados por la Fundación Sarmiento, desde donde Capello viene advirtiendo sobre la escasa captación de renta minera en Argentina frente a otros países de la región. Según el informe citado, entre 2000 y 2016, mientras Chile recibió US$45.640 millones y Perú US$27.213 millones en concepto de renta minera, Argentina apenas contabilizó US$106 millones.

Uno de los puntos centrales del análisis es la utilización del concepto AISC (All-In Sustaining Cost), un indicador que mide el costo total de sostener la producción de una mina durante toda su vida útil. El cálculo incluye costos operativos, gastos administrativos, exploración y capital de mantenimiento, permitiendo determinar con mayor precisión la rentabilidad real de los proyectos cuando suben los precios internacionales.

Tomando como ejemplo la mina Veladero ubicada en San Juan, el informe parte de un precio del oro cercano a los U$S4.500 la onza y una producción anual estimada en 400.000 onzas. Bajo el actual esquema de regalías fijas del 3%, la provincia obtendría alrededor de U$S54 millones.

Sin embargo, aplicando un sistema móvil vinculado a la renta extraordinaria —y considerando un AISC estimado en U$S1.070 por onza— la recaudación habría ascendido a U$S220 millones. Es decir, San Juan habría dejado de percibir unos U$S166 millones adicionales, según los cálculos expuestos por Capello.

En los fundamentos del proyecto también se plantea que Argentina perdió competitividad frente a Chile y Perú en la atracción de inversiones mineras. El texto señala que entre 2004 y 2012, mientras Chile recibió inversiones por U$S80.500 millones y Perú por U$S52.000 millones para desarrollar nuevas minas, Argentina apenas alcanzó U$S10.500 millones.

Además, el documento sostiene que un esquema de regalías progresivas permitiría captar una mayor parte de la renta en momentos de alta rentabilidad sin afectar la continuidad de los proyectos cuando el ciclo internacional es adverso.

El debate, sin embargo, no está exento de controversias. Mientras algunos sectores sostienen que las regalías móviles permitirían maximizar ingresos extraordinarios para las provincias, otros advierten que una mayor presión fiscal podría afectar la previsibilidad que requieren las inversiones mineras de largo plazo.