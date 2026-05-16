En el marco de la Semana de la Revolución de Mayo y en el segundo aniversario de la Sala Mario Pérez, quedó inaugurada la “Expo Patria”, una muestra artística y cultural que busca poner en valor los componentes de la historia y la identidad nacional.

Con el respaldo de la Municipalidad de Rawson, la exposición quedó establecida en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora.

En la inauguración, se manifestó la reunión de distintas expresiones artísticas y educativas, el trabajo colectivo y la memoria histórica. En ese sentido, la muestra estrenó tres exposiciones que invita al público en general a recorrer diferentes miradas sobre la idea de Patria, el arte y la identidad argentina.

Una de las propuestas destacadas corresponde al reconocido ilustrador sanjuanino Jorge Rodríguez, quien presenta “La historia en cómic”, una obra integrada por 50 cuadros con temáticas históricas organizadas en cuatro episodios.

También quedó habilitada la “Serie Constitución”, del artista Daniel Quiroga, una intervención artística sobre el texto de la Constitución Nacional, realizada a partir de una reciente reimpresión del documento.

A su vez, la muestra incorpora una emotiva exposición realizada por alumnos de ocho salitas del ENI N°76 “Laura Lewin” de Pocito Norte, quienes se presentan por primera vez en esta sala cultural. Los trabajos fueron desarrollados tomando como inspiración la obra del artista Mario Pérez y las temáticas vinculadas al 25 de Mayo, en el marco de una propuesta impulsada por la profesora de Artes Visuales Rosana Echegaray.

Respecto a la permanencia de la Sala Mario Pérez, la familia del recordado artista realizó además un importante aporte patrimonial a este espacio cultural, reafirmando el compromiso con la preservación y difusión del legado artístico local.

También se destacó la revalorización del anfiteatro “Astor Piazzolla”, donde se concretó un mural realizado por el equipo creativo del Municipio de Rawson.

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, destacó la importancia de seguir promoviendo espacios culturales abiertos a toda la comunidad y expresó: “Expo Patria representa mucho más que una muestra artística; es un espacio para reencontrarnos con nuestra historia, nuestra identidad y nuestros valores como pueblo. Desde Rawson seguimos apostando a la cultura como herramienta de transformación, integración y construcción colectiva”.

Además, agregó: “Es muy valioso ver cómo artistas consagrados, instituciones educativas y familias trabajan en conjunto para mantener viva nuestra memoria cultural y transmitirla a las nuevas generaciones”.

En el acto participaron el secretario de Gobierno y Desarrollo Económico, Sebastián Chirino; el secretario de Hacienda y Finanzas, Ruben Rueda; concejales; funcionarios municipales; los artistas Jorge Rodríguez y Daniel Quiroga; autoridades educativas; docentes; representantes culturales y vecinos del departamento.

La muestra permanecerá abierta al público hasta fines de junio, con entrada libre y gratuita.