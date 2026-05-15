Falta todavía para que ruede la pelota en un nuevo Mundial, pero en San Juan la ansiedad ya empezó a jugar su partido. La posibilidad de que algunos encuentros de la Selección Argentina coincidan con horarios laborales abrió un debate cotidiano: ¿se trabaja igual o se hace un paréntesis para ver el partido?

DIARIO HUARPE salió a recorrer las calles sanjuaninas y encontró una respuesta casi unánime. Para la mayoría, el partido “se ve igual”, ya sea desde una oficina, un comercio, una casa o incluso acomodando horarios laborales. La pasión futbolera aparece atravesada por costumbres que se repiten cada cuatro años. El mate, las camisetas de cávala y las reuniones familiares vuelven a ocupar un lugar central en cada testimonio.

“Primero hay que ver cómo nos organizamos en el trabajo. Posiblemente siempre en el laburo nos ponen un televisor para que podamos ver el partido y no perder horas de trabajo”, contó un trabajador sanjuanino. Además, destacó la predisposición de sus superiores: “No tenemos problema, el jefe es solidario en ese sentido”.

Un trabajador aseguró que en su empleo suelen organizarse para seguir los partidos.

“Los partidos se ven pese a que sean en horarios de trabajo. Se ven donde sea”, resumió una mujer consultada por este medio. En su caso, la tradición incluye compartir cada encuentro con su familia y vecinos. “Nos juntamos con mi marido, mi hija y algunos vecinos. El mate no puede faltar en la mesa cuando vemos los partidos”, aseguró.

Una sanjuanina contó que cada Mundial se vive en familia, con vecinos y el mate siempre presente.

Entre los más jóvenes también aparece la incertidumbre sobre cómo reaccionarán en los trabajos si los partidos coinciden con el horario laboral. “Depende de los jefes, porque algunos son buena onda y otros no tanto”, comentó un chico durante la recorrida de este medio.

El joven cree que la posibilidad de ver los partidos dependerá de la flexibilidad de los jefes.

Asimismo, algunos sanjuaninos ya tienen definidas sus costumbres mundialistas. “Voy a usar la misma camiseta que en el Mundial pasado como cábala”, contó un hombre, quien aseguró que el partido “se ve igual aunque coincida con el trabajo” y destacó que “hay buena onda en el laburo”.

El hombre dijo que hay buena onda para ver los partidos.

Otro de los entrevistados comentó que este Mundial lo vivirá desde su casa junto a su familia. “Ahora mismo me di de baja en el Ejército, así que estoy libre para ver el Mundial. La cábala es la camiseta de River de 2018, porque así ganamos en 2022”, relató.

Un vecino relató que este Mundial lo verá desde su casa junto a su familia y con su clásica camiseta de River.

La organización laboral aparece como una de las claves para no perderse a la Scaloneta. Algunos incluso creen que podrían salir antes de sus puestos de trabajo para seguir el partido con amigos o familia. “Olvidate, tiene que verse igual. En el laburo se saldrá antes para ir a ver a la Selección”, afirmó otro vecino. Y agregó cómo imagina esa previa: “Con una picadita, mate y una gaseosa, con tal de ver a los jugadores y poder traer la Copa de vuelta”.

El sanjuanino cree que podría salir antes de sus empleos para seguir los partidos de la Selección.

En algunos rubros, la dinámica incluso podría modificarse durante los partidos. “Soy acompañante terapéutico y en esos casos los chicos no suelen ir”, explicó una mujer, quien adelantó que seguirá los encuentros “con una coquita”.

Una acompañante terapéutica explicó que en su rubro la dinámica laboral cambia.

La pasión también atraviesa generaciones. Una señora, que iba acompañada de su hija, resumió cómo viven cada Mundial: “Se ve igual como sea. Hacemos una picada para compartir, nos vestimos de Argentina, nos pintamos la cara y lo vemos todos juntos”.

Una madre junto a su hija aseguró que el Mundial se vive en familia, con picadas y camisetas argentinas.

Entre televisores improvisados en lugares de trabajo, mates compartidos y cábalas repetidas desde Qatar 2022, los sanjuaninos ya dejaron en claro que, si juega Argentina, siempre habrá una manera de mirar el partido.