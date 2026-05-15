El contratista Matías Tabar se presentó de manera espontánea ante la fiscalía de Gerardo Pollicita para entregar nueva documentación vinculada a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según trascendió, Tabar aportó facturas, remitos y conversaciones mantenidas con proveedores para respaldar lo declarado semanas atrás sobre las refacciones realizadas en la vivienda de Adorni en el barrio Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.

La documentación entregada busca confirmar que el monto total de la obra alcanzó los USD 245.000 y que los pagos fueron realizados en efectivo. Fuentes ligadas a la causa indicaron que el material fue incorporado al expediente y será analizado por la fiscalía.

Además de facturas relacionadas con materiales y servicios de obra, el contratista presentó capturas de chats con proveedores para acreditar detalles de negociaciones y acuerdos realizados durante las remodelaciones.

Tabar había declarado como testigo hace dos semanas y sostuvo que las refacciones fueron abonadas “en negro y sin recibos”. También aportó fotos y videos del antes y después de la propiedad.

Durante esa declaración, explicó que fue contactado por WhatsApp por recomendaciones de vecinos del barrio y detalló que los trabajos se realizaron entre octubre de 2024 y julio de 2025. Según relató, las obras incluyeron modificaciones en el ingreso, garaje, galería, escaleras, pintura interior, reparación de paredes, cambio de pisos, remodelación de la pileta, reforma de parrilla y trabajos integrales en la cocina.

El contratista también señaló que las mejoras no se limitaron a la estructura de la vivienda, sino que alcanzaron mobiliario, iluminación y terminaciones generales.

De acuerdo a la información incorporada a la causa, Tabar decidió reunir y presentar nuevos elementos luego de las declaraciones públicas del presidente Javier Milei, quien lo calificó de “militante kirchnerista” y “mentiroso”.

Mientras tanto, la investigación sobre el patrimonio de Adorni continúa con el análisis de viajes realizados por su familia desde 2022 y con la intervención de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo que colabora con el Ministerio Público Fiscal.