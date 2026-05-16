La actividad “Experiencia Rural entre Granja, Dunas y Montañas” se realizará el próximo domingo 24 de mayo a las 15 hs. con punto de encuentro en el Puesto Ábrego, ubicado en calle América y Castro Padín. La ubicación exacta será compartida una vez realizada la inscripción.

La propuesta incluye un recorrido por el puesto rural, una caminata por las dunas y el Cerro Bola, ofreciendo a los participantes la posibilidad de conectarse con la naturaleza, disfrutar del aire libre y conocer uno de los paisajes más característicos de Rawson.

Desde el área de Turismo de la Municipalidad, los funcionarios destacaron que la caminata es de dificultad baja, por lo que está pensada para toda la familia, incluyendo niños a partir de los 7 años. Además, recordaron que la actividad es totalmente gratuita y recomendaron asistir con ropa cómoda, hidratación y llevar mate para compartir la experiencia.

Las inscripciones se realizan a través de Lito, el Asistente Virtual de la Municipalidad de Rawson, comunicándose al WhatsApp 264 570 2020, o también en el siguiente enlace digital.

Con estas iniciativas, Rawson continúa fortaleciendo el turismo local y promoviendo actividades recreativas que ponen en valor los paisajes, la identidad y los espacios naturales del departamento.