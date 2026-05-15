Un hombre de 52 años fue detenido en las últimas horas en el departamento Ullum tras ser sorprendido con un arma de fuego sin la documentación correspondiente mientras circulaba por una ruta provincial.

El procedimiento se realizó sobre Ruta Provincial 436, donde efectivos de la Comisaría 15ª interceptaron una camioneta Ford Ranger en la que se desplazaba el sospechoso junto a su pareja y sus hijos menores de edad. Durante el control, el personal policial identificó al conductor como Salinas, con domicilio en la localidad de Tudcum, departamento Iglesia.

Los proyectiles que encontraron los efectivos policiales.

Fuentes policiales informaron que, al momento de la entrevista, los uniformados constataron que el hombre portaba un rifle automático marca Macati, calibre 22. El arma se encontraba acompañada por ocho municiones y dos vainas servidas, lo que motivó una intervención inmediata ante la presunta irregularidad en la tenencia.

Al requerirle la documentación correspondiente para la portación del arma, Salinas no pudo acreditar su legalidad, por lo que los efectivos procedieron a su aprehensión en el lugar. La situación se desarrolló sin incidentes y bajo la presencia de sus familiares, quienes permanecieron en el vehículo durante el procedimiento.

Tras la detención, se dio intervención al ayudante fiscal Alejandro Díaz, perteneciente a la Unidad Fiscal de Investigación de Flagrancia, quien dispuso el traslado del acusado a sede policial. En primera instancia, fue llevado a la Comisaría 22ª, aunque posteriormente quedó alojado en la Comisaría 15ª, donde permaneció a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como “tenencia ilegítima de arma de fuego”, un delito que contempla sanciones penales en el marco de la legislación vigente, en caso de confirmarse la falta de autorización para la posesión del arma.

Desde la fuerza destacaron la importancia de los controles vehiculares en rutas provinciales, que permitieron detectar este tipo de situaciones y avanzar en la prevención de delitos vinculados al uso indebido de armas.

El caso quedó en manos de la UFI Flagrancia, que continuó con las actuaciones correspondientes para determinar la situación procesal del detenido.