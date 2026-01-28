El Gobierno de San Juan llamó a licitación para la construcción de dos nuevos centros de atención primaria en los departamentos de Ullum y Caucete. La iniciativa forma parte de la política provincial de fortalecimiento de la red sanitaria y tiene como objetivo mejorar la accesibilidad, ampliar la capacidad de atención y garantizar espacios adecuados para la prestación de servicios esenciales en zonas estratégicas del territorio.

Las obras se ejecutarán con fondos provinciales y responden a una planificación que prioriza la infraestructura social, en el marco de una administración responsable de los recursos públicos. El proyecto busca dar respuesta a demandas concretas de las comunidades, modernizar edificios existentes y sumar nuevos servicios que impacten de manera directa en la atención cotidiana de vecinos y vecinas.

Un nuevo centro de salud para Ullum

En el departamento de Ullum, la obra se desarrollará en la intersección de calles Eliseo Vidart y Valentín Ruiz, donde actualmente funciona un centro de salud que presenta deficiencias estructurales derivadas del paso del tiempo, la falta de mantenimiento y sucesivas intervenciones parciales. La nueva construcción permitirá reemplazar esa infraestructura por un edificio moderno, seguro y funcional, diseñado para garantizar una adecuada atención primaria.

El proyecto contempla la ampliación de la capacidad asistencial mediante la incorporación de nuevos consultorios y áreas de atención, mejoras en la accesibilidad y el confort para pacientes y personal, y la aplicación de criterios de seguridad hospitalaria, eficiencia energética y arquitectura sustentable.

El edificio tendrá una superficie total de 430,88 metros cuadrados y se ejecutará con sistema constructivo tradicional, con estructura de hormigón armado, mampostería de ladrillón y losas de alta resistencia. Parte de la cubierta se realizará con paneles metálicos termoaislantes, lo que permitirá mejorar el confort térmico y la estanqueidad. Además, contará con instalaciones sanitarias y eléctricas conforme a la normativa vigente, iluminación de emergencia, energía eléctrica de respaldo mediante grupo electrógeno y sistemas de climatización adecuados para todos los sectores.

CAPS Virgen de Guadalupe en Caucete

En el departamento de Caucete, la licitación contempla la construcción del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud Virgen de Guadalupe, ubicado en calle Enfermera Medina, en la zona de El Rincón. El establecimiento estará orientado a brindar atención médica, odontológica, psicológica y social, con un diseño funcional y accesible.

El edificio contará con una superficie cubierta de 315 metros cuadrados, organizada en áreas claramente diferenciadas: admisión, agentes sanitarios, consultorios por especialidad, consultorio ginecológico con sanitario, enfermería y vacunatorio, farmacia con depósito, sala de espera para 20 personas, sanitarios públicos y espacios de apoyo para limpieza, mantenimiento y personal.

La obra se ejecutará con un sistema constructivo mixto, con muros de mampostería encadenada, tabiques interiores de placa de yeso y cubierta metálica con paneles autoportantes, sobre una platea de hormigón armado. Se utilizarán pisos de porcelanato, carpinterías de aluminio, cielorrasos suspendidos y señalética interna para facilitar la orientación. El centro contará con abastecimiento de agua mediante tanques elevados, sistema cloacal con biodigestor y climatización por equipos tipo split.

El presupuesto oficial asciende a 649.168.305,87 pesos, con mes base noviembre de 2025, y el plazo de ejecución previsto es de 180 días corridos.

Infraestructura al servicio de la comunidad

Ambos proyectos se desarrollan bajo especificaciones técnicas orientadas a garantizar calidad constructiva, eficiencia en el uso de los recursos y sostenibilidad a largo plazo. La licitación de estos nuevos centros de salud se inscribe en una estrategia integral del Gobierno provincial para fortalecer la atención primaria, entendida como el primer nivel de contacto entre el sistema sanitario y la comunidad, y para consolidar la presencia del Estado en el territorio con servicios públicos esenciales.