San Juan volverá a ser escenario de un evento internacional de primer nivel en 2026. Los Pumas regresarán a la provincia para disputar uno de los partidos del Nations Championship, en lo que será un nuevo capítulo para el rugby sanjuanino tras el recordado duelo ante Gales disputado en la última visita del seleccionado argentino.

El encuentro ya tiene fecha y rival confirmados: el viernes 11 de julio de 2026, desde las 16, Argentina enfrentará a Gales en San Juan, en el marco de la flamante competencia internacional que reúne a las principales potencias del rugby mundial. El regreso del seleccionado nacional promete una jornada histórica y reafirma a la provincia como una de las plazas fuertes del deporte argentino.

La presencia de Los Pumas vuelve a colocar a San Juan en el calendario grande del rugby internacional, con impacto deportivo, turístico y económico. La expectativa es alta, tanto por la jerarquía del rival como por el antecedente inmediato, que dejó una imagen positiva de la provincia como sede de grandes eventos.

Un calendario cargado para Los Pumas en 2026

El Nations Championship marcará una temporada exigente para el seleccionado argentino, que disputará seis partidos en condición de local entre la nueva competencia y test-matches internacionales. Desde la Unión Argentina de Rugby (UAR) confirmaron el cronograma completo de sedes y rivales:

4 de julio: Los Pumas vs Escocia – 16.00 – Córdoba (Nations Championship)

11 de julio: Los Pumas vs Gales – 16.00 – San Juan (Nations Championship)

18 de julio: Los Pumas vs Inglaterra – 16.00 – Santiago del Estero (Nations Championship)

8 de agosto: Los Pumas vs Sudáfrica – 16.00 – Buenos Aires (Vélez) – Test Match

29 de agosto: Los Pumas vs Australia – 16.00 – Jujuy – Test Match

5 de septiembre: Los Pumas vs Australia – 18.00 – Mendoza – Test Match

Con este calendario, San Juan vuelve a posicionarse como sede de elite dentro del rugby argentino, consolidando una política deportiva que apuesta a los grandes espectáculos internacionales y al crecimiento del deporte en la provincia.