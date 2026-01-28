El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de ley para ratificar la adhesión de la Argentina al Consejo de Paz impulsado por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, un nuevo organismo internacional presentado durante el Foro Económico Mundial de Davos. Así lo confirmaron fuentes de la Casa Rosada, que aclararon que la iniciativa no será tratada en el marco de las sesiones extraordinarias y quedará para más adelante, una vez conformadas las comisiones parlamentarias correspondientes.

La incorporación de la Argentina como integrante fundador del denominado Board of Peace representa un giro significativo en la política exterior que impulsa el presidente Javier Milei y un acercamiento estratégico a la órbita estadounidense. Desde el Gobierno destacan que se trata de un primer paso hacia una nueva matriz de relaciones internacionales, por fuera de los esquemas multilaterales tradicionales, en particular del sistema de Naciones Unidas.

La confirmación pública llegó este martes, cuando la cuenta oficial del Consejo de Paz dio la bienvenida a los países miembros, entre los que figura la Argentina junto a Camboya, Albania, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Bulgaria, Hungría, Egipto, El Salvador e Indonesia. En la sesión de apertura realizada en Davos también participaron líderes de Baréin y Marruecos, reforzando el perfil internacional del organismo en su etapa inicial.

Según explicaron desde la Casa Rosada, para que la adhesión sea plena es indispensable la ratificación del Congreso. Por ese motivo, el Ejecutivo trabaja en la elaboración del proyecto, que recién podría ingresar al Parlamento después de marzo. Actualmente, las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto tanto en Diputados como en el Senado aún no están conformadas, lo que retrasa el tratamiento formal de iniciativas de este tipo.

En Diputados, la presidencia de la comisión quedó vacante tras la salida de Fernando Iglesias, designado embajador ante Bélgica y la Unión Europea, mientras que Juliana Santillán aparece como una de las posibles candidatas para ocupar ese lugar. En el Senado, el formoseño Francisco Paoltroni había sido ratificado para el período legislativo 2025.

La reactivación de estas comisiones será clave, ya que dentro del temario de las sesiones extraordinarias convocadas por decreto presidencial figura la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que tendría a Diputados como cámara de origen.

En paralelo, Trump sostuvo recientemente que el Consejo de Paz podría convertirse en “uno de los organismos más trascendentales jamás creados”, al destacar la adhesión de decenas de países al proceso de paz en Oriente Medio. Para el entorno del exmandatario, la iniciativa busca consolidar un esquema de cooperación internacional alternativo a la ONU.

De acuerdo con la información difundida por el propio Consejo, los países que aspiren a contar con un “asiento permanente” deberán abonar una contribución de 1.000 millones de dólares. No obstante, la Argentina no deberá realizar ese desembolso por el momento, ya que cuenta con un período de gracia de tres años para definir el tipo de afiliación que adoptará.