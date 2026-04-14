La estafa con transferencia tras robo de celulares en San Juan encendió las alarmas en la Justicia local, con 107 casos registrados y un crecimiento sostenido en los últimos meses. La modalidad, que combina el robo del dispositivo con el acceso a aplicaciones bancarias, preocupa a investigadores por su complejidad y por el impacto económico inmediato en las víctimas.

A partir de los relevamientos realizados por la fiscalía, se detectó un patrón que se repite con frecuencia. La fiscal coordinadora de la UFI de Delitos contra la Propiedad, Claudia Salica, explicó a DIARIO HUARPE que "es una modalidad compleja donde el autor, luego de sustraer el teléfono, accede a aplicaciones bancarias como homebanking o billeteras virtuales y realiza transferencias no autorizadas".

Según indicaron, muchas veces los delincuentes aprovechan que las sesiones quedan abiertas o que las claves están guardadas en el dispositivo, lo que les permite operar con rapidez y sin mayores obstáculos.

Horarios y zonas más afectadas

Uno de los datos que más preocupa es la franja horaria en la que se cometen estos delitos. El 35% de los casos ocurre durante la noche, lo que representa 38 hechos registrados en ese período. La menor visibilidad y la menor reacción inmediata de las víctimas favorecen el accionar delictivo.

En cuanto a la distribución geográfica, el fenómeno se concentra en zonas urbanas. Rawson encabeza la lista con 27 casos, seguido por Chimbas con 21 y Capital con 17. Estos números reflejan una fuerte incidencia en departamentos con alta densidad poblacional.

Salica detalló que "el 35% ocurre en la franja nocturna y afecta principalmente a Rawson, Chimbas y Capital", y agregó que "se registra tanto en hurtos simples como en robos con arma de fuego".

Un delito que evoluciona

Los investigadores advierten que esta modalidad no distingue entre tipos de robo. Puede originarse tanto en un arrebato en la vía pública como en hechos más violentos, lo que amplía el universo de posibles víctimas.

El crecimiento de las aplicaciones financieras y la digitalización de las operaciones bancarias también juegan un papel clave. Los teléfonos se han convertido en verdaderas billeteras digitales, con acceso directo a cuentas, tarjetas y datos sensibles.

En ese contexto, el robo de un celular ya no implica solo la pérdida del dispositivo, sino también un riesgo económico inmediato. En muchos casos, las víctimas advierten lo ocurrido cuando ya se concretaron las transferencias.

Recomendaciones y prevención

Desde la fiscalía remarcan la importancia de adoptar medidas de seguridad para reducir riesgos. Entre ellas, se destaca el uso de bloqueos biométricos, la desactivación del guardado automático de contraseñas y la instalación de herramientas que permitan borrar datos de forma remota.

También recomiendan actuar con rapidez ante el robo, comunicándose de inmediato con las entidades bancarias para bloquear accesos y evitar operaciones no autorizadas.