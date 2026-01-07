San Martín de San Juan avanza en la conformación del plantel con el que afrontará la próxima temporada de la Primera Nacional, con el objetivo de pelear por el regreso a la máxima categoría del fútbol argentino. En ese contexto, el club confirmó la incorporación de dos nuevos refuerzos para el mediocampo.

A través de sus redes oficiales, la institución verdinegra anunció la llegada de Leonardo Monje, volante de 23 años, quien arriba procedente de Instituto de Córdoba. El futbolista ya firmó su contrato y se incorporó a los trabajos de pretemporada bajo las órdenes del entrenador Ariel Martos.

El segundo refuerzo es Diego Mercado, mediocampista de 29 años, que llega tras su paso por el Miami FC, equipo que milita en la segunda división del fútbol de los Estados Unidos. Mercado realizó sus divisiones inferiores en Boca Juniors, un dato destacado en su trayectoria deportiva.

Con estas incorporaciones, San Martín continúa el proceso de renovación del plantel, teniendo en cuenta el importante éxodo de futbolistas que se produjo luego del descenso consumado a fines de 2025. La dirigencia apunta a conformar un equipo competitivo que le permita ser protagonista en la próxima temporada.