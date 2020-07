Sanjuanino grabó a un sujeto cuando lo quería estafar con el supuesto pago del IFE

A diario suceden intentos de estafas que cometen sujetos a través de llamados telefónicos, algunos llegan a concretarse con graves pérdidas para las víctimas que caen engañadas en su buena fe.

Esto se potencia en épocas como las actuales en la que el Gobierno nacional dispuso del pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que consta de $10.000 como un bono extraordinario para ayudar a las personas más vulnerables de la sociedad durante la pandemia de coronavirus.

Esta misma necesidad es la que utilizan como carnada muchos estafadores que intentan captar a víctimas haciéndose pasar por empleados de Anses y que con maniobras engañosas convencen a las personas de ir hasta un cajero automático y sacar un préstamo. Luego terminan transfiriendo el monto obtenido a cuentas que ellos les indican.

Así es como a Cristian Soler, de 24 años, recibió un llamado de un número que desconocía. Al atender, la persona le dijo que era funcionario del Ministerio de Desarrollo Humano y que quería conocer sus datos porque era beneficiado del IFE.

“El estafador me preguntó si tenía tarjeta de débito, ante lo que le dije que cobraba una pensión por discapacidad. Claro que era una mentira, pero él terminó cayendo. Así fue que me pidió ir a un cajero automático donde debía poner la tarjeta y seguir una serie de pasos que él me iba a ir dictando”, contó el joven en comunicación con DIARIO HUARPE.

El sanjuanino en definitiva se excusó de estar trabajando y no poder ir hasta un banco, ante lo que el sujeto insistió: “No te vayas a perder un beneficio que más de 10.000.000 de argentinos van a cobrar por no poder tomarte dos minutos”, le dijo.

“Hay gente que realmente necesita esta ayuda y que vengan estos nabos a meterle la mano al bolsillo me da mucha bronca”, relató Cristian, quien trabaja en seguridad informática. “Según pude averiguar es un hombre cordobés que utiliza un número del interior de Córdoba. Incluso durante la conversación escuchaba el sonido de teclados detrás, como si fuera un call center de tránsfugas”, agregó.

Cristian logró filmarse mientras dialogaba con el sujeto que insistía con hacerlo ir hasta un cajero y luego subió a sus redes sociales el video para advertirle a la gente que no caiga en este tipo de estafas.

Precisamente desde la sección Defraudaciones y Estafas de la Policía de San Juan le confirmaron a DIARIO HUARPE que junio terminó con 38 denuncias de personas que recibieron llamados de este tipo y que en lo que va de julio hay alrededor de otras 20. En general el engaño viene desde la provincia de Córdoba y también de Buenos Aires, indicaron desde la fuerza.