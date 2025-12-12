En el marco de la 35ª sesión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF), celebrada bajo el lema “20 años de construcción fiscal federal”, el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan, Roberto Gutiérrez, fue designado Secretario del Comité Ejecutivo para el ejercicio 2026. La elección reconoce el trabajo sostenido que la provincia viene desarrollando en administración responsable, transparencia y fortalecimiento de sus cuentas públicas.

El encuentro se realizó en la vecina provincia de Mendoza y reunió a autoridades económicas y fiscales de 17 provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Gobierno Nacional. La sesión contó con la presencia del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. En la apertura, el ministro mendocino Víctor Fayad subrayó la importancia de la cooperación interjurisdiccional y el aprendizaje compartido como pilares del Régimen Federal.

La reunión fue presidida por el ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Arengo Piraginé, quien destacó el compromiso técnico y político que permitió consolidar dos décadas de previsibilidad y responsabilidad fiscal en el país. Las autoridades nacionales remarcaron la necesidad de profundizar una mirada de mediano y largo plazo para anticipar desafíos estructurales de la gestión pública.

Durante la sesión se aprobaron las evaluaciones del cumplimiento de las reglas fiscales del ejercicio 2024 y se analizó la presentación de los Presupuestos 2025 de cada jurisdicción. Asimismo, se eligió a Entre Ríos como titular de la Vicepresidencia 1ª y a Santa Cruz para la Vicepresidencia 2ª. El Comité Ejecutivo quedó conformado por representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, San Juan, Tierra del Fuego y Tucumán.

En este marco, Roberto Gutiérrez fue nombrado Secretario del Comité Ejecutivo para 2026, acompañado por el ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, como Secretario Suplente. Para auditar el ejercicio 2025 se seleccionó a las provincias de La Rioja y Río Negro.

La jornada coincidió con el vigésimo aniversario del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. En ese contexto, se presentó una publicación especial elaborada por la Coordinación Técnica del Consejo, que recopila los principales avances, aprendizajes institucionales y desafíos de estas dos décadas de trabajo conjunto.

El encuentro concluyó con un intercambio de diagnósticos y experiencias entre las provincias participantes, centrado en la importancia de sostener el orden fiscal, mejorar la eficiencia del gasto y reforzar la planificación estratégica en cada jurisdicción.

