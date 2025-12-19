El ministro del Interior, Diego Santilli, se refirió este viernes al conflicto interno generado en el PRO tras las recientes designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN) y afirmó que entiende el enojo del jefe del bloque Cristian Ritondo, reiterando que “la calentura del momento es válida” y recordando el aporte político de esa fuerza al oficialismo.

Santilli, dirigente histórico del PRO actualmente integrado al Gobierno de La Libertad Avanza, defendió la posición de Ritondo ante la crítica por cómo se llevaron a cabo los nombramientos de auditores, señalando que el malestar responde a un contexto político y que ello no debería interpretarse como un quiebre definitivo entre las fuerzas que integran la coalición en el Congreso.

Publicidad

En declaraciones radiales, Santilli agradeció el acompañamiento del PRO en votaciones clave, incluidas las reformas impulsadas por el oficialismo, y subrayó la importancia de mantener una línea de trabajo conjunta entre su espacio y el PRO para sostener el avance de la agenda legislativa.

El conflicto se originó a raíz de la designación de auditores en la AGN en medio de la aprobación de la media sanción del Presupuesto 2026, episodio que Ritondo y otros referentes del PRO interpretaron como una decisión tomada sin el debido consenso interno, lo que generó fuertes críticas dentro de la fuerza macrista.

Publicidad

Santilli explicó que la AGN depende del Congreso y que las designaciones estuvieron condicionadas por la composición parlamentaria anterior, destacando que el PRO optó por no empujar al Gobierno a quedar sin representación en el organismo de control cuando se presentó esa posibilidad.

Frente a la tensión, el ministro insistió en la necesidad de diálogo y de recomponer la confianza entre las partes, confiando en que “se va a encontrar un camino en conjunto”, y remarcó que la relación entre La Libertad Avanza y el PRO sigue siendo clave para las metas legislativas del oficialismo.

Publicidad

El episodio pone en evidencia las tensiones internas dentro de la coalición oficialista, con sectores del PRO cuestionando decisiones del Gobierno que consideran tomados sin suficiente consulta, mientras que dirigentes como Santilli buscan minimizar la fractura política y preservar la alianza que sostiene la mayoría parlamentaria.