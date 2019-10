Scorsese dijo que sin la producción de Netflix no podría haber filmado "The Irishman"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El director Martin Scorsese admitió que la mejor manera de disfrutar una película sigue siendo en una sala, pero defendió a la plataforma Netflix al afirmar que sin su producción no podría haber realizado “The Irishman", su más reciente largometraje.



"Nadie nos quería dar el dinero. En un momento llegó Netflix, lo financió por completo y me concedió libertad creativa", dijo el realizador al presentar su nueva cinta en la XIV Fiesta del Cine en Roma, según consigna la agencia EFE.



"Lo que ves en la sala, en la pantalla, en la televisión o en tu iPad o en tu teléfono, antes de todo esto, la película tiene que ser hecha", añadió al destacar la importancia del rol de Netflix en varias producciones.



El acuerdo con la plataforma audiovisual consiste en que el filme estará disponible allí a cuatro semanas de su estreno en los cines.



“Me parece una condición del todo razonable si se tiene en cuenta que algunas de mis películas pasadas permanecieron en cartelera sólo dos semanas”, dijo al respecto Scorsese.



En este punto, Scorsese cuestionó las políticas de las salas porque “a veces buscan convertirlas en parques recreativos con historias de cómics” y películas como las que él realiza “pueden ser penalizadas”, en lo que resultó un nuevo ataque a las cintas basadas en superhéroes.



"Eso no debería convertirse en lo que los jóvenes creen que es el cine", opinó el responsable de una nueva película sobre gangsters, protagonizada por Robert de Niro y Al Pacino.