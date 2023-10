Un vecino del departamento Jáchal denunció este martes que delincuentes ingresaron a su domicilio tras violentar una puerta y sustrajeron del interior gran cantidad de objetos de valor, como también prendas de vestir y mercadería.

Pasadas las 16 horas de este martes, Hugo Ignacio Munóz Ávila, de 50 años, domiciliado en calle Paso de los Andes S/N, Alto Huaco, del departamento del norte, llegó a su domicilio y descubrió que malvivientes habían ingresado a su casa tras violentar la puerta de ingreso.

Los sujetos desconocidos ingresaron a las habitaciones donde de una de ellas sustrajeron una cámara video grabadora marca JVC, una cámara fotográfica marca General Electric de 14 megapixeles, un teléfono celular Samsung S4, otro teléfono celular Samsung A 03, dos tablets de 10 pulgadas, una marca Audinac, y otra Overtech, cables de conexión de potencia de audio de 16 metros cada uno, tipo taller, tres cables alargadores, dos de ellos de 10 metros

También se llevaron dos revólveres calibre 22 corto de color negro, los cuales no poseían cachas y se especificó que no servían y eran propiedad de su padre, un ex funcionario policial.

Entre otros efectos sustraídos había cuatro micrófonos, dos con cable marca Samsung y otros dos marca CICLOS, que son inalámbricos, con sus respectivos cables adaptadores. En cuanto a las prendas de vestir. Los ladrones se alzaron con ropas varias. Además de dos pares de zapatillas deportivas, marca Topper, un dron y mercaderías varias.

Entre las tantas cosas que los delincuentes se robaron había dos cubiertas rodado 15, 185 65, marca Pirelli; una aspiradora de mano, una caja registradora y un hacha de mano.

Todos estos elementos son ahora buscados por personal de Comisaría 21ª de Jáchal que se abocó a la investigación bajo la supervisión del Juzgado de Criminalística Letrado Jáchal.