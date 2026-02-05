La Policía de Ciudad Vieja, en Uruguay, desbarató un intento de robo a un banco en esa localidad después de varios meses de tareas de inteligencia. Según informó el Ministerio del Interior de la banda oriental, el asalto se pretendía realizar a través de un túnel de 200 metros que conectaba un local de una entidad financiera con la red de cloacas.

El Gobierno afirmó que el “Operativo Blindaje” resultó exitoso gracias al trabajo en conjunto de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), la Dirección General de Información e Inteligencia, la Dirección General de Operaciones Especiales, el Centro de Comando Unificado y la Jefatura Montevideo.

Durante una conferencia de prensa, el ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro, precisó que la investigación del caso comenzó dos meses atrás y sostuvo que de haberse consumado el asalto, se habría tratado del “robo del siglo”, como el que se bautizó folclóricamente al asalto de 2006 al Banco Río de Acassuso, en Argentina.

Policía Científica continúa realizando las pericias en el túnel para determinar su trayecto, las autoridades locales mantienen contacto con Brasil, sospechando que el botín iba a ser sacado del país para financiar al crimen organizado.

Además, el Ministerio del Interior reveló que entre los 11 delincuentes detenidos hay hombres de nacionalidad uruguaya, paraguaya y brasileña. Algunos de ellos portaban documentación argentina falsa.

La principal hipótesis de los investigadores es que el grupo delictivo buscaba la casa central del Banco República para sustraer sumas millonarias y joyas. Sin embargo, el presidente de la entidad, Álvaro García, aseguró que por el momento “no hay indicios” que confirmen esa teoría.

Negro aclaró que el operativo inició a fines del 2025 tras una denuncia de una policía que residía por el balneario El Pinar, en la localidad de Canelones, donde la banda había alquilado una casa de enero a marzo.

Varios vecinos informaron que durante la madrugada se escuchaban ruidos de taladros y música alta. También denunciaban que tres personas de acento extranjero descargaban cajas en el lugar. Ante esta situación, una policía vecina investigó y encontró un balde con herramientas en la red de saneamiento Arteaga, en la zona de Zabala y Cerrito. El recipiente tenía barro y contenía, entre otros elementos, un pico y un nivel de construcción.

A partir de esos datos, se montó un operativo de vigilancia que derivó en las detenciones.

Para los investigadores, consultados por Montevideo Portal, el modus operandi no fue ideado en Uruguay, ya que sostienen que sus características se asemejan a los planes utilizados por el Primer Comando Capital (PCC), una organización criminal que opera en Brasil.

Según las autoridades, el PCC se vio debilitado tras operativos militares recientes en Río de Janeiro, y algunos de los brasileños detenidos habrían colaborado con esa estructura criminal.

En rigor, la Policía sospecha que el intento de robo estuvo vinculado a esa organización y que el dinero que pensaban sustraer iba a terminar en Brasil. En el caso de los paraguayos detenidos, se indicó que el grupo suele nutrirse de delincuentes de distintos países.