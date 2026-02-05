Publicidad
Provinciales > Museo Mariano Gambier

La muestra arqueológica estará abierta a las visitas al público

El instituto de investigaciones retomó sus actividades regulares después del receso anual. Las puertas estarán abiertas para conocer el pasado de San Juan.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Las visitas serán parciales hasta mediados de febrero, luego los turnos serán completos por la mañana y la noche.

El Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier –que depende de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (UNSJ), volvió a sus actividades regulares tras el receso anual, para el público en general.

El Museo Gambier, funciona en el subsuelo del Complejo Cultural La Superiora, ubicado en Dr. Ortega y Conector Sur.

De acuerdo a lo informado por la directora de la institución, Claudia Mallea, las visitas al museo podrán desarrollarse en horario matutino. Pero a partir de la segunda mitad del mes de febrero, la atención al público será completa en los turnos de 8:30 hs. a 12:30 hs. y de 14:30hs. a 18:30 hs.

También el Museo Gambier recibe a estudiantes, investigadores y especialistas locales, nacionales e internacionales. Además de delegaciones educativas de todos los niveles.

Respecto al contenido de la exposición, se mantendrá el mismo esquema que fue inaugurado hace tres años. La colección consta de más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial, que se encuentran bajo resguardo permanente.

 

