El Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier –que depende de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (UNSJ), volvió a sus actividades regulares tras el receso anual, para el público en general.

El Museo Gambier, funciona en el subsuelo del Complejo Cultural La Superiora, ubicado en Dr. Ortega y Conector Sur.

Publicidad

De acuerdo a lo informado por la directora de la institución, Claudia Mallea, las visitas al museo podrán desarrollarse en horario matutino. Pero a partir de la segunda mitad del mes de febrero, la atención al público será completa en los turnos de 8:30 hs. a 12:30 hs. y de 14:30hs. a 18:30 hs.

También el Museo Gambier recibe a estudiantes, investigadores y especialistas locales, nacionales e internacionales. Además de delegaciones educativas de todos los niveles.

Publicidad

Respecto al contenido de la exposición, se mantendrá el mismo esquema que fue inaugurado hace tres años. La colección consta de más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial, que se encuentran bajo resguardo permanente.