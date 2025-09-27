Un fuerte viento del Sur que azotó Mendoza se cobró la vida de Cristina Alejandra Funes, de 37 años, vecina del barrio Don Octavio, en un trágico accidente ocurrido en Maipú. La mujer falleció aplastada por un árbol mientras circulaba en su Fiat Uno por calle Rawson, entre Alta Italia y Villanueva, cerca de las 18.30.

Según informaron fuentes policiales, el tronco de un gran árbol cedió ante la fuerza del viento y cayó directamente sobre el vehículo, causando la muerte inmediata de la conductora. El personal de ambulancias que llegó al lugar constató que no había posibilidad de salvar a la víctima.

Cristina Funes residía a pocos kilómetros del accidente y viajaba sola en el momento del hecho. Las autoridades locales recomendaron extremar precauciones durante las ráfagas de viento y recordaron que se encuentran activadas alertas por las condiciones climáticas adversas en la provincia.

El accidente genera alarma en Maipú, donde vecinos reportaron la caída de varios árboles y otros daños materiales a raíz de los fuertes vientos del Sur.

