En un encuentro realizado en la Casa Blanca, Donald Trump y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto a autoridades del Comité Organizador del Mundial 2026, anunciaron que los hinchas que ya hayan adquirido sus entradas gozarán de prioridad y facilidades al momento de solicitar la visa para ingresar a Estados Unidos.

“Si tenés un ticket para el Mundial, vas a tener prioridad para conseguir la visa”, aseguró Infantino, quien estuvo acompañado por Trump durante la conferencia. La declaración apunta a simplificar los trámites de ingreso para los aficionados internacionales.

Publicidad

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, instó a quienes ya cuenten con entradas a comenzar cuanto antes el trámite de visa, destacando la importancia de agilizar los procesos ante la alta demanda que genera la competencia mundialista.

El Mundial 2026, que se disputará entre junio y julio, será coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá, siendo el país liderado por Trump el que recibirá la mayor cantidad de partidos. La medida de prioridad para los trámites migratorios es particularmente relevante para los aficionados argentinos, quienes mostraron un interés significativo en las entradas.

Publicidad

Según la FIFA, durante la primera preventa de entradas (Visa Presale Draw), Argentina se ubicó en séptimo lugar entre las naciones con mayor cantidad de solicitudes, dentro del top diez global, confirmando la alta demanda de los hinchas sudamericanos.

Con esta decisión, Estados Unidos busca garantizar que los seguidores de todo el mundo puedan asistir al torneo sin contratiempos, consolidando al país como principal sede del evento deportivo más importante a nivel internacional.