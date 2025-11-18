Después de 27 años, la producción del Ford Focus llegó a su fin en la planta de Saarlouis, Alemania, que era el último lugar donde se fabricaba este modelo compacto emblemático para la marca. Esta decisión marca el cierre de un ciclo que comenzó en Argentina en 1999, cuando se inició la producción local del Focus, que tuvo tres generaciones hasta 2019 en la planta de Pacheco.

El cese de fabricación estaba previsto desde 2022 y responde a una estrategia de Ford para reorganizar su línea de modelos, enfocándose en el desarrollo de vehículos eléctricos, pickups, SUV y comerciales, dejando atrás el segmento de autos medianos y sedanes que dominó durante décadas.

La versión producida en Alemania correspondía a la cuarta generación del Focus, la cual nunca se comercializó en el mercado argentino. En nuestro país, las generaciones I, II y III se ofrecieron en variantes sedán y hatchback, compitiendo contra modelos como el Volkswagen Golf y el Renault Megane, ambos referentes del segmento.

En 2018, Ford interrumpió la fabricación del Focus en Argentina, a pesar de su éxito en ventas, debido a un cambio en las preferencias de los consumidores que comenzaron a inclinarse hacia vehículos de tipo SUV, dejando en segundo plano a los sedanes y autos medianos.

Los SUV se han convertido en protagonistas tanto a nivel global como en Argentina. Este tipo de vehículos se caracteriza por una carrocería más elevada y robusta, mayor despeje del suelo y líneas verticales que ofrecen una posición de manejo alta y mejor visibilidad. Aunque la mayoría están construidos sobre plataformas monocasco similares a las de autos compactos, presentan una mayor rigidez estructural y un chasis diseñado para soportar terrenos irregulares y cargas pesadas.

En contraste, los sedanes y hatchbacks mantienen un centro de gravedad bajo, con suspensiones orientadas a brindar confort, precisión en la conducción y menor peso total, características que favorecen la maniobrabilidad en entornos urbanos y una respuesta dinámica más ágil.

Actualmente, la oferta de Ford en Argentina está dominada por pickups y SUV. La marca comercializa cuatro pickups: Ranger, Maverick, Raptor y F-150. En cuanto a SUV, los modelos disponibles son Territory, Bronco Sport, Kuga, Bronco y Everest, reflejando la apuesta clara hacia estos segmentos.