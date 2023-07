¿Se retira? Las palabras de LeBron James que asustan a los fanáticos

LeBron James, a sus 38 años, comienza a pensar en el retiro de la NBA, situación que no ha pasado desapercibida. El mencionado ha estado en la liga norteamericana desde 2003 y, actualmente en Los Angeles Lakers, tuvo que responder a los rumores de un posible apartamiento del deporte. Cuando acabó la pasada temporada, "King" encendió las alarmas al dejar abierta la puerta a una supuesta conclusión de su carrera. "Veremos, veremos... Veremos lo que pasa más adelante. No sé, no sé. Tengo mucho en lo que pensar, siendo honesto, tengo mucho en lo que pensar", había señalado.

"¿Dejar de jugar? Tengo que pensar en ello. No me importa cuántos puntos más anote, o lo que pueda o no pueda hacer en la cancha. La verdadera pregunta para mí es: "¿Puedo jugar sin hacer trampa a este juego?". El día que no pueda darle todo al juego en la cancha es el día en que terminaré. Por suerte para ustedes, ese día no es hoy", expresó LeBron James sobre los rumores de retiro.

Por otro lado, el ganador de la 'Best Record Breaking Performance' en los ESPY aprovechó para dejar en claro que no se retira del básquet. "Escuchen... pueden quererme y sé que algunos de ustedes también me odian. Pero lo único que siempre harán es respetarme y apreciar la forma en que enfoco el baloncesto y lo que le he dado a este juego", sostuvo el estadounidense.

Asimismo, fue Savannah James, la esposa de LeBron, quien aprovechó la instancia en la gala de los premios ESPY para reconocer: "Creo que LeBron es el tipo más malo que ha pisado una cancha de baloncesto. Nadie trabaja más duro. A nadie le importa más. Y nadie ha hecho más por el baloncesto que LeBron James". Durante el All Star de 2022, el propio LJ había dicho: "Mi último año lo jugaré con mi hijo. Donde sea que esté Bronny, allí estaré yo. Haría lo que fuera necesario para jugar con mi hijo durante un año. No se trata de dinero".

El historial de LeBron James

Cabe recordar que LeBron James ha sido hasta el momento 4 veces ganador de la NBA. Como si eso fuera poco, el estadounidense también ha conseguido poner su nombre como MVP de la liga norteamericana en otras oportunidades. La misma cantidad de veces fue MVP de las Finales, y hasta el momento acumula unos promedios de 27,2 puntos, 7,5 rebotes y 7,3 asistencias en sus 20 años en dicha competencia.