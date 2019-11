Según Augusto Costa, bajar la inflación será "un proceso que lleve todo el gobierno de Alberto"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El economista Augusto Costa, ex secretario de Comercio Interior e integrante del equipo de transición del gobernador bonaerense electo Axel Kicillof, afirmó hoy que bajar la inflación será "un proceso que lleve todo el gobierno de Alberto" Fernández y que "bajar 20 puntos la inflación en un año es una meta exigente".



En ese sentido, sostuvo que la Argentina tiene "una economía muy vulnerable", pero que no ve un riesgo de hiperinflación y que es necesario que el próximo gobierno tenga una "política consistente" y "metas cumplibles" para mostrar un sendero de previsibilidad.



"Bajar la inflación de los niveles actuales a más razonables no se va a lograr de un día como el otro", afirmó Costa en una entrevista con radio con Vos en la que sostuvo que se trata de "un problema muy complejo que hay que resolver con mucho cuidado".



Al respecto, aseguró que este año "va a cerrar con una inflación cercana al 55%" y que "bajar en un año 20 puntos la inflación es una meta exigente".



"Uno tiene que tratar de ponerse objetivos, pero sabiendo que este tiene que ser un proceso que va a llevar todo el gobierno de Alberto" Fernández, afirmó el sucesor de Guillermo Moreno al frente de la secretaria de Comercio, entre 2013 y 2015.



Por otra parte, tildó de necesario convocar a un acuerdo social "de amplio alcance" que ayude a recuperar le poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y asignaciones ya que, durante el gobierno de Mauricio Macri, "tuvieron una caída real de entre el 15 y el 20%".



"El acuerdo debería proponer una senda de crecimiento de precios y salarios que permita recuperar le poder adquisitivo", apuntó el es secretario, para quien "si el Estado no cumple el rol de garante no se va a lograr".



Consultado por los peligros de una espiralización de la inflación tras el aumento de precios que impactan el la economía luego de la devaluación post PASO, dijo que es "muy difícil" estimar la dinámica de precios durante el próximo gobierno, pero desestimo un escenario de hiperinflación.



"No veo un riesgo de hiperinflación, a pesar de que es lo que se está tratando de instalar", sentenció Costa y bregó por la necesidad de que el acuerdo tenga en cuenta "todos los factores que influyen en los precios".



Por último, sobre el período de transición en Buenos Aires y los canales de diálogo abiertos entre la gobernadora María Eugenia Vidal y Kicillof, su sucesor a partir del 10 de diciembre, dijo que no han tenido inconvenientes por el momento.



"Lo que venimos viendo es una manifestación de intenciones de facilitar el traspaso de gobierno", afirmó Costa, a pesar de que dijo que no tuvo respuestas el pedido de Kicilllof de retrotraer el aumento de tarifas.