Según el pediatra del Garrahan la acusación en su contra “es algo personal”

A diez días de su detención en el Hospital Garrahan y a una semana de su traslado al Hospital Penitenciario de Ezeiza, el pediatra Ricardo Russo que está acusado de tenencia y distribución de pornografía infantil, "se encuentra de mejor semblante y más animado", así comentaron personas de su círculo íntimo.

Sin embargo, Russo siente que "está pagando por todos los acusados de pedofilia", está convencido de que la fiscal Daniela Dupuy, que lleva adelante la causa, "quiere hacer conmigo un fallo ejemplificador y que pague por lo que no hice".

En este sentido, el médico piensa que la fiscal tiene algo personal. "¿Por qué no me dejó en libertad condicional mientras se investiga? Si yo no entorpezco nada", expresó a sus conocidos.

Sobre los pasos a seguir respecto de la causa, Dupuy comentó que "ya que está en secreto de sumario, por lo que no podemos divulgar lo que se está haciendo. No tenemos fecha estimativa de juicio oral, pero desde la Fiscalía estamos haciendo todo el esfuerzo para que se realice lo antes posible".

La misma fuente, que estuvo con Russo tras su detención, expresó que "ahora niega todo, pero en su momento, cuando fue indagado no abrió la boca, ¿Por qué no dijo que todo era un error?. Él representa el perfil típico de pederastas o pedófilos: una persona tranquila, que no levanta la voz, no se resiste ni genera inconvenientes. Yo no soy psicólogo, pero llevo años en 'esto' y tipos así piensan que actúan correctamente, que los equivocados somos nosotros, y que no hay amor más puro que con un niño".

Encima, la situación cobra magnitud por tratarse de un pediatra, "porque se trata de una persona con poder, con ascendencia sobre los chicos. Lo mismo ocurriría con un policía, un cura, un maestro, un padre, cualquier que tenga una posición de poder agrava el cuadro".

Además, confirmaron que el pediatra de 55 años está "aprovechando este encierro" y comenzó a escribir las primeras páginas de lo que será un libro que empezaría con el momento de detención el 28 de mayo último. Quienes lo han visitado en Ezeiza aseguran que el médico detenido "no tiene real dimensión de lo que está pasando afuera, desconociendo que es tildado como un monstruo".

FUENTE CLARÍN