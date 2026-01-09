Seis granadas de guerra en el Lago Epuyén: investigan a los Mapuches

La provincia de Chubut se encuentra en alerta tras la aparición de seis granadas de guerra en la orilla y profundidades del Lago Epuyén durante el último mes. El descubrimiento más reciente ocurrió el pasado viernes por la tarde en la costa de Playa Escondida, dentro del Parque Municipal Puerto Bonito, lo que obligó al cierre preventivo del acceso al público. La serie de hallazgos comenzó el 9 de diciembre, cuando un turista que realizaba buceo detectó el primer artefacto en el fondo del lago,.

Los elementos han sido identificados como granadas de mano fragmentarias FMK2 de fabricación argentina. Según los peritajes por número de lote, los explosivos pertenecen al Ministerio de Defensa de la Nación. Estos dispositivos cuentan con una carga de Compuesto B —una mezcla de TNT y Hexógeno— y, aunque carecen del detonador para iniciar la secuencia, existe un riesgo real de explosión si sufren golpes fuertes o se exponen a temperaturas superiores a los 400 grados centígrados.

El radio letal del artefacto es de cinco metros, mientras que el riesgo de lesiones por fragmentación alcanza los cien metros. Las autoridades advierten que una detonación accidental podría provocar incendios forestales debido a la sequedad del terreno y los fuertes vientos en la zona de Las Golondrinas.

La investigación, que involucra a la SIDE y fuerzas federales, vincula los hechos con inscripciones anarquistas halladas cerca de los explosivos, las cuales son atribuidas por los investigadores a la organización mapuche RAM.

Sobre el origen de los materiales, fuentes oficiales explicaron: “En el caso de estas granadas encontradas, se puede llegar a determinar a que Fuerza Armada en particular fueron provistas, por intermedio del Ministerio de Defensa de la Nación, realizando un peritaje sobre los elementos secuestrados y develando los número de lote que poseen inscriptas en el cuerpo de la granada”.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, manifestó que “lo primero que se pensó es que era un loquito que se deshacía de un arsenal ilegal, porque esas granadas son exclusivamente de las Fuerzas Armadas por lo tanto o alguien las robó o alguien las vendió”.

Sin embargo, ante las pruebas actuales, agregó: “Ahora que se vieron esas inscripciones abrimos una nueva hipótesis. Todos los años pasa esto. No es algo nuevo. El año pasado detuvimos a varios de la banda de (Facundo) Jones Huala”. Torres sostuvo que se trata de una acción radicalizada “para sembrar miedo” puesto que los responsables “no quieren que haya turismo” al considerar la zona como territorio sagrado.

Finalmente, el mandatario declaró: “Como ya hicimos en años anteriores con la situación de los incendios y los atentados en nuestra provincia, vamos a coordinar acciones con las fuerzas federales para garantizar la seguridad de todos los chubutenses y de quienes nos visitan año tras año. Lo dijimos desde el primer día: no vamos a ceder ante la violencia, ni a permitir tampoco que nadie intente intimidar a nuestra comunidad”.