Omega, Sabroso, Los Nocheros y Caligaris en los carnavales de Ullum

El departamento de Ullum se prepara para recibir una nueva edición de sus celebraciones más populares: "En Ullum están Chayando" y la "Fiesta de Ullum y su Espejo". Con acceso libre y gratuito para el público, la propuesta organizada por la Municipalidad de Ullum busca fortalecer el trabajo de los feriantes locales y promover el encuentro de las familias de toda la provincia a través de la cultura y la música.

El cronograma de actividades iniciará los días 6 y 7 de marzo a las 21:00 horas. Los tradicionales corsos se desarrollarán en el corsódromo ubicado sobre Ruta 60, específicamente en el tramo comprendido entre Pasaje Obrero y calle San Antonio. Al finalizar el desfile, la actividad se trasladará al Camping Municipal, donde se habilitará una feria de emprendedores y se presentarán en vivo Omega y Sabroso para animar las noches de carnaval.

Para el cierre, el domingo 8 de marzo, el Camping Municipal será la sede exclusiva de la "Fiesta de Ullum y su Espejo". Durante esta jornada, los asistentes podrán disfrutar de un patio gastronómico, un sector de juegos para toda la familia y la presencia de emprendedores del departamento.

Los espectáculos musicales de primer nivel estarán a cargo de Los Nocheros y Los Caligaris, quienes se presentarán en el escenario mayor para concluir estas tres jornadas destinadas al disfrute de la cultura y la tradición.