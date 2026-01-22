La Justicia dictó sentencia contra Leandro Lucero, conocido bajo el alias de “San La Muerte”, tras admitir su culpabilidad en un violento episodio de inseguridad en el departamento de Santa Lucía.

El imputado fue condenado mediante un juicio abreviado a una pena de 20 días de prisión efectiva que, al unificarse con un castigo anterior, resultó en una pena única de 6 meses y 20 días de cumplimiento efectivo. Asimismo, las autoridades lo declararon reincidente y ordenaron que permanezca bajo prisión preventiva.

Publicidad

Los hechos que motivaron la condena ocurrieron el pasado 19 de enero de 2026, alrededor de las 23:45, en un kiosco ubicado sobre la calle 12 de Octubre. El propietario del comercio identificó de inmediato a Lucero, ya que el día previo habían mantenido una fuerte discusión que terminó en agresión física.

En esta nueva oportunidad, tras un forcejeo y un cruce verbal, el delincuente sustrajo un gato hidráulico de color rojo perteneciente al vehículo del damnificado y escapó en dirección sur. El robo fue presenciado por una vecina y la pareja del comerciante, quien dio aviso al 911.

Publicidad

Minutos después de la huida, personal policial capturó a Lucero en las inmediaciones del barrio Santa Clara. Durante el procedimiento de detención, el sujeto opuso resistencia y agredió a un efectivo policial, causándole lesiones en su muñeca derecha y en la rodilla izquierda.

Debido a que familiares del detenido generaron un clima de hostilidad en el lugar de la aprehensión, los agentes trasladaron al sospechoso y el elemento robado hasta la zona del kiosco para realizar el reconocimiento del objeto y la denuncia formal.

Publicidad

De acuerdo con el relato del damnificado, mientras Lucero escapaba, le advirtió que le “iba a prender fuego la vivienda”. Además, una vez que el imputado se encontraba detenido dentro del móvil policial, continuó con las intimidaciones manifestando amenazas de muerte hacia la víctima.

El fiscal de Flagrancia, Alberto Martínez, junto al ayudante fiscal de turno, recolectaron los testimonios de víctimas y testigos para iniciar el procedimiento que concluyó este jueves 22 de enero con la condena efectiva del acusado.