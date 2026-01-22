Florencia Peña y por qué teme vacacionar fuera de la Argentina

Florencia Peña compartió una profunda reflexión sobre las dificultades que enfrenta debido a la exposición pública en su vida cotidiana,. Durante una entrevista con la periodista Nilda Sarli para el ciclo Mil Vidas, Peña explicó que su preferencia por viajar al extranjero responde a una búsqueda de tranquilidad y salud mental.

Peña describió su realidad sin rodeos: “Para mí la fama es una mochila un poco compleja. Yo soy muy fóbica, tengo fobia social y me cuesta un montón”. Esta condición le impide disfrutar plenamente de los destinos locales, donde el contacto con el público se vuelve invasivo.

“Si me voy de viaje a Mendoza, me tengo que bancar que la gente me pida fotos, se sienta con derecho a tocarme, a abrazarme”, relató, marcando la incomodidad permanente que siente ante la falta de límites.

A pesar de las críticas que suele recibir por vacacionar fuera del país, la actriz fue contundente sobre sus motivos. “A veces tengo ganas de ser anónima, necesito ser anónima. Y eso acá no me pasa”, afirmó con sinceridad. Al respecto de sus viajes al exterior, añadió: “A mí me gusta cuando me voy afuera. A nosotros a veces nos critican porque nos vamos al exterior. Yo me voy afuera básicamente porque puedo hacer cosas que no hago acá”.

Finalmente, reflexionó sobre las consecuencias de su profesión: “La fama es un espacio muy complicado”. No obstante, aclaró que mantiene el compromiso con sus seguidores y la prensa: “Trabajo mucho para ser respetuosa cuando la gente se acerca y ni hablar cuando aparecen los cronistas. Entiendo que es el lado B de lo que elegí hacer, así que le pongo garra”.