¿Sabrina Rojas a Canal 9? La verdad sobre su futuro en la TV

A fines de 2025, la televisión argentina experimentó el cierre de "Pasó en América", el ciclo que Sabrina Rojas y Tartu lideraron durante dos años. Aunque los conductores se despidieron con emoción, gratitud e ilusiones de regresar en el futuro, recientemente cobraron fuerza versiones sobre un cambio de pantalla.

El periodista Leo Arias fue quien dio la primicia en redes sociales: "Bombazo: Quieren a Tartu y Sabrina Rojas (ojo con el prime time). Negociación muy difícil pero el canal los quiere".

Publicidad

Frente a estos rumores, la actriz se sinceró durante una entrevista en el programa de Ángel de Brito por Bondi Live. "Mi prioridad es América TV, yo me quiero quedar en el canal, pero bueno, estamos escuchando otras propuestas", aclaró.

Además, confirmó contactos recientes con el sector: "Hace unos días me reuní con un productor de televisión. La verdad es que estoy en un buen momento, muy contenta con mi trabajo".

Publicidad

Sobre la posibilidad concreta de desembarcar en Canal 9, Rojas detalló los tiempos legales y el estado de las gestiones. "Sobre lo que dijeron de que nos vamos al 9, lo cierto es que a mi aún no me llamaron, pero tengo entendido es que están esperando a que por supuesto yo termine mi último día en América, que es el 6 de febrero, y después proponerme. Tartu ya está avanzando con conversaciones", manifestó la conductora.

Durante la charla, también se descartó una competencia directa con el programa Bendita. Ante la consulta sobre si conducirían dicho espacio, Rojas respondió con firmeza: "No, a competir con vos no, ya sabemos que perdemos".