Activaron el protocolo San Juan Te Busca por cuatro hermanitos secuestrados por sus padres

La Policía de San Juan activó este miércoles el protocolo “San Juan Te Busca” tras la desaparición de cuatro hermanos menores de edad, quienes habrían sido retirados por la fuerza por sus propios padres, sobre los cuales pesaba una orden judicial de prohibición de acercamiento.

El hecho ocurrió en el departamento Santa Lucía y generó una inmediata intervención de las fuerzas de seguridad y del Ministerio Público Fiscal, debido a que se trata de un caso encuadrado como violencia familiar agravada y posible sustracción de menores.

Un episodio violento y una huida en remís

De acuerdo a la denuncia radicada, el matrimonio se presentó en una vivienda ubicada sobre calle Cordillera de los Andes, donde los niños se encontraban bajo el cuidado de su tía. Según consta en las actuaciones policiales, la abuela materna posee la guarda legal de los cuatro menores.

Siempre según el testimonio, los padres amenazaron a la mujer con un arma blanca, lograron llevarse a los niños y escaparon del lugar a bordo de un remís, sin que hasta el momento se conozca su destino.

Ante la vigencia de la restricción judicial y el riesgo que implica la situación, la UFI CAVIG tomó intervención y ordenó un operativo de búsqueda urgente en todo el territorio provincial.

Activación del programa “San Juan Te Busca”

Como parte del operativo, la Policía difundió los datos oficiales de los cuatro hermanos desaparecidos a través del programa provincial San Juan Te Busca, destinado a la localización de personas extraviadas.

Los menores buscados son:

Tadeo Gustavo Aballay, de 4 años. Contextura pequeña, mide aproximadamente 90 centímetros, tez trigueña y ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía bermuda verde agua, remera verde con estampa de dinosaurio y se encontraba descalzo.

Isaías Aballay, de 8 años. Contextura pequeña, mide 1,25 metros, tez trigueña y ojos marrones. Vestía bermuda roja con franjas blancas, remera gris con letras blancas y zapatillas negras.

Katia Quimei Aballay, de 5 años. Contextura pequeña, mide 85 centímetros, tez trigueña y ojos marrones. Vestía pantalón corto morado, parte superior de bikini rosa y ojotas verdes.

Jonas Guillermo Aballay, de 4 años. Contextura pequeña, mide 90 centímetros, tez trigueña y ojos marrones. Vestía bermuda azul, sin remera y se encontraba descalzo.

Búsqueda en curso y pedido a la comunidad

Desde el Ministerio Público Fiscal y la Policía de San Juan reiteraron que cualquier información que permita dar con el paradero de los niños debe ser comunicada de manera inmediata y anónima al 911.

El operativo continúa activo y no se descartan allanamientos ni detenciones en las próximas horas, mientras se intenta localizar a los menores y garantizar su resguardo, en el marco de una causa que reviste máxima prioridad institucional.