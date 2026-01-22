"Mitómana": Mauro Icardi explotó contra Wanda Nara por los chats "falsos"

Mauro Icardi decidió responder de forma feroz tras la difusión de supuestas capturas de pantalla por parte de Wanda Nara. El futbolista sostuvo que estas imágenes fueron “convenientemente recortadas, borroneados y sin datos verificables”, con el objetivo de desacreditar su postura de no retomar el contacto con ella. Icardi calificó a su expareja como una “mujer mitómana, completamente obsesionada” y denunció que los chats difundidos no reflejan la realidad de los hechos.

Respecto a una captura fechada el 19 de noviembre de 2025, el jugador aclaró que se trató de un error involuntario durante un viaje a Estambul. Además, enfatizó que desde enero de 2025 cortó absolutamente todo contacto con Nara y que sus abogadas cuentan con las pruebas pertinentes. Icardi también advirtió que denunciará ante la justicia argentina el uso de un mensaje privado y confidencial referente a su comportamiento como padre.

Finalmente, el deportista reafirmó la solidez de su presente sentimental junto a la China Suárez, destacando que ella tiene acceso a sus contraseñas por una cuestión de transparencia y respeto mutuo en una relación que ya supera el año.

“Con unas pocas palabras alcanzó para exponer a una mujer mitómana, completamente obsesionada conmigo, con mi pareja y con mi familia. Una persona cuya vida gira alrededor de hablar de nosotros para seguir existiendo mediáticamente”, sostuvo.

“El chat con fecha 19 de noviembre de 2025, donde se menciona una supuesta llamada, corresponde al vuelo de regreso a Estambul en el cual nos encontrábamos junto a mi pareja leyendo mensajes del año 2021 donde esta mujer me llamaba de manera insistente, cuando en una bajada de chat apreté encima de una de las mil llamadas perdidas que tenía y se realizó dicha llamada”, sumó.

Y agregó: “Desde enero de 2025 corté absolutamente todo contacto con esta persona, y mis abogadas tienen cada una de esas pruebas”.

“El otro chat publicado es un descargo durísimo sobre el comportamiento de esa mujer como madre respecto a mis dos hijas. Justamente por eso no le convenía mostrarlo completo. Además, se trata de un mensaje privado y confidencial, expresamente señalado como tal por una licenciada. Ese uso ilegal será denunciado ante el Ministerio Público y la Justicia argentina”, sentenció.

“Todos los demás ‘chats’ que circulan no son míos. No están escritos por mí ni reflejan mi forma de expresarme. Si fueran reales, estarían publicados con nombre, foto, fecha, hora y sin recortes ni borrones”, remarcó.

“Mi pareja —la mujer de mi vida— está al tanto de absolutamente todo lo que pasa en mi teléfono. Incluso tiene mis contraseñas, no porque lo exija, sino porque entre nosotros hay transparencia, confianza y una relación basada en amor, paz y respeto desde hace más de un año”, cerró.