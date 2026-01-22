Araceli González sobre Mazzei: "Las mentiras arruinan vidas y destruyen almas"

Araceli González se sumó a un desafío de redes sociales que invita a rescatar imágenes del pasado, eligiendo una serie de postales del año 2016 junto a su pareja, Fabián Mazzei. Con un estilo directo y personal, la actriz acompañó las fotos con una reflexión sobre el daño que provocan los engaños y el valor sanador del amor genuino.

En su publicación, Araceli expresó: “¡Las mentiras arruinan vidas, destruyen almas, dañan vivencias y entregas! Las mentiras en cualquier orden y vínculo de la vida no dan paz. ¡Quitan años de risas, abrazos y verdad! Amar no siempre es un manifiesto real y genuino, muchas veces es posesión y daño".

Finalizó su mensaje con una declaración íntima hacia Mazzei: “¡Tú eres el amor de mi vida! Mazzei. Curo, calmo y sano. Gracias por lo que entregas y lo que falta vivir. Acá estamos en el 2016 compartiendo encuentros, trabajo y risas. Bendecida por sonreír con vos. ¡Créeme! Vos, alma vieja, la pura. ¡Te veo!”.

Esta manifestación pública se da luego de que la actriz se emocionara recientemente en La Noche de Mirtha al recordar su vínculo con Adrián Suar, padre de su hijo. Ante esto, Fabián Mazzei explicó su postura en diálogo con Juan Etchegoyen: “Siempre pasa lo que pasa y es la historia en la vida de Araceli que vienen temas viejos como las personas y se desencadenó algo y bueno obviamente yo salí, veo algo, pienso algo y lo digo y no me interesa tener personas en contra por lo que digo, lo único que me importa es lo que pienso yo y lo que veo y hablo por lo que sé, si no, no voy a hablar”.

El actor también enfatizó que le “molestó que habían dicho cosas de ella que no eran verdades y ella es muy fresca". Sobre la personalidad de su mujer, agregó: "Si tiene ganas de llorar va a llorar, si tiene ganas de reírse se va a reír pero hipócrita no es y otras cosas tampoco y cuando escuchás de un lado, salté y yo me desbandé un poco, soy así y no voy a dejar de ser así, más de pico no me voy”.