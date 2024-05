Nicolás Valentini, jugador de Boca Juniors, no participará en los Juegos Olímpicos de París 2024. El jugador, actualmente apartado del plantel en medio de un conflicto por la renovación de su contrato, fue afectado por una nueva política de la AFA. Según esta normativa, los futbolistas en disputas contractuales con sus clubes no serán convocados para la Selección Argentina Sub 23.

Esta decisión se enmarca en un acuerdo entre la AFA y los clubes del fútbol argentino. La medida busca evitar la citación de jugadores que atraviesen conflictos por renovación de contrato, afectando tanto a la selección mayor como a las categorías juveniles.

Nicolás Valentini no podrá ir a los Juegos Olímpicos por decisión de la AFA

Valentini, quien fue una pieza clave en el equipo de Javier Mascherano durante el Preolímpico, ya corría el riesgo de quedar fuera de los Juegos Olímpicos debido a la falta de ritmo competitivo.

Su último partido fue el 9 de abril, en la victoria de Boca Juniors sobre Sportivo Trinidense por la Copa Sudamericana. Desde entonces, el defensor no ha vuelto a jugar, ya que la dirigencia del club decidió apartarlo.

En este contexto, la AFA ratificó que los jugadores en conflicto por la renovación de sus contratos no serán convocados por Javier Mascherano para los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta decisión deja a Valentini prácticamente descartado para formar parte de la Selección Argentina Sub 23 en la próxima cita olímpica.

El conflicto de Nicolás Valentini con la dirigencia de Boca

Valentini reclama que, hasta la fecha, sigue cobrando el salario correspondiente a su primer contrato profesional. Por este motivo, el jugador exige que el club le pague un retroactivo desde enero de 2023. Sin embargo, Boca Juniors propone que el retroactivo se pague a partir de enero de 2024, lo que ha generado un punto de fricción entre ambas partes.

Otro aspecto conflictivo en las negociaciones es la cláusula de rescisión. Valentini desea mantener la cláusula en 10 millones de dólares. En cambio, el Consejo de Fútbol de Boca pretende aumentar esta cifra, siguiendo la práctica habitual de incrementar la cláusula cuando se realiza un ajuste salarial.

El objetivo del club es dificultar la compra del jugador por parte de equipos del exterior, buscando evitar situaciones similares a la de Valentín Barco, cuyo pase al Brighton de Inglaterra se concretó bajo términos menos favorables para Boca.