Los accidentes de tránsito registrados en los últimos meses en los diferentes cruces sobre Ruta 40, en el departamento Pocito, encendieron las alarmas y se comenzó con la búsqueda de medidas para reducir la siniestralidad en la zona. Desde Vialidad Provincial tomaron la decisión de la colocación de cinco semáforos sobre la arteria. Las nuevas incorporaciones tienen por objetivo ordenar el tránsito y generar conciencia en la gente. Desde el organismo confirmaron que el próximo miércoles inician los trabajos de instalación y estiman una demora de 10 días, aproximadamente.

"Se van a instalar semáforos sobre la Ruta 40 en la intersección de calles 9 a 14. En el caso particular de Calle 11 se firmó la contratación directa y se le dio prioridad, por lo tanto, es el que vamos a estar poniendo en funcionamiento en unos días más. Estamos avanzando y trabajando en la problemática y en la urgencia de la colocación de los semáforos", dijo Alfredo Cevallo, director de Vialidad Provincial a DIARIO HUARPE.

Publicidad

Si bien Cevallos reconoció que existió un primer anuncio de fechas y se intentó que fueran puestos en funcionamiento durante este fin de semana, no fue posible. "El próximo miércoles se comenzará con los trabajos de preparación del terreno y el viernes de esa misma semana, con la instalación. Es un proceso con una demora de 5 días hábiles aproximadamente", explicó.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Por otra parte, el titular del organismo aseguró que si bien los semáforos llegarán para ordenar el tránsito y atenuar el número de accidentes, algunos de ellos con consecuencias trágicas, no es la solución. "Es importante insistir en que el semáforo no va a garantizar que no haya accidentes, eso va a estar garantizado por la prudencia de la gente a la hora de conducir. Cuando uno comete una falta, el riesgo de accidente es alto, y en una ruta como esta, donde la velocidad es un denominador común, es más alta".

Con relación a esto, Cevallos apuntó que es muy importante reflotar y reforzar los controles policiales. "El humano en general tiende a tomar el camino corto y no respeta las normativas. Si miramos los países del norte, la gente respeta porque hay controles; si miras acá, haciendo una reflexión interna, ¿cuándo fue la última vez que cometimos una falta y nos multaron? Podemos poner como ejemplo la Avenida Circunvalación, la máxima es de 80 km/h y podés ver conductores a más de 130 km/h y no hay un solo control", dijo el director de Vialidad Provincial.

"Necesitamos que haya controles. Esto no va a cambiar, en tanto y en cuanto no salga quien corresponda a poner las multas. Hasta ese momento no vamos a tomar conciencia", aseguró Alfredo Cevallos.

En cuanto a otras de las medidas que se tomaran a futuro, con la intención de evitar accidentes de tránsito serán los trabajos de reparación de la carpeta asfáltica de la Ruta Nacional. "La colocación de los semáforos será un paliativo en tanto se terminen con las obras sobre la ruta. Ya se hicieron las presentaciones de pliegos y las licitaciones, en conjunto con Vialidad Nacional. Un tramo será trabajado en conjunto y otro, como el comprendido entre la zona de Tres Esquinas y Cochagual, está a punto de ser adjudicado y sale en los próximos días, por lo que estimamos que antes de terminar el año ese tramo estaría restaurado", concluyó Cevallos.