Semino reclama a los bancos que reintegren a los jubilados lo descontado del bono por deudas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, solicitó a la Anses que intime a los bancos a reintegrar los fondos descontados correspondientes al bono de 5 mil pesos para jubilados, que fueron debitados para cubrir cuotas de créditos u otros vencimientos.



El dinero del bono "tiene que ser devuelto; hice un planteo a la Anses por la innumerable cantidad de denuncias; la Anses es solidariamente responsable porque el banco le da un servicio por el que cobra muy bien y tiene que intimar a las entidades", dijo hoy Semino a radio Continental.



"En muchos casos, el jubilado que estaba en condiciones de percibir el bono se encontró con que se lo retuvieron en el banco en el caso de que tuviera algún crédito", explicó Semino, y aclaró que en este caso los descuentos "no involucran créditos de la Anses, sino bancos no oficiales que trabajan con los jubilados y les ofrecen pequeños paquetes de supuestos beneficios como créditos".



El funcionario señaló que los perjudicados "no deben iniciar ningún trámite, se busca que la devolución sea automática; el monto es poco significativo para el sistema pero es muy importante para el jubilado por lo magro de sus haberes".



"En muchos casos el descuento fue del 100 por ciento del bono, que fueron a cuotas que debía o que estaban al vencimiento en ese mes; los bancos son inescrupulosos con jubilados: consideraron que no es remunerativo", dijo Semino.



En ese sentido, criticó a los bancos al apuntar que "al no considerar el pago como parte de la prestación alimentaria como la jubilación, decidió que el bono directamente podía ser descontado; también fue tomado para pagos mínimos de tarjetas de crédito", sentenció.