El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, sufrió una golpiza en medio de una protesta de colectiveros en la avenida General Paz. El funcionario fue atacado a trompadas y piedrazos por los compañeros de Daniel Barrientos, un colectivero de 65 años que fue asesinado esta madrugada en La Matanza. Tras los disturbios se registraron 14 personas heridas.

Tras la agresión Berni fue evacuado por miembros de infantería. Los efectivos sacaron al funcionario por la fuerza y se lo llevaron del lugar contra su voluntad. En pocos minutos los encargados de la seguridad del ministro lograron hacer un escudo sobre el ministro bonaerense, mientras los manifestantes arrojaban piedrazos.

De acuerdo a las primeras informaciones el funcionario recibió asistencia en el vehículo en el que fue evacuado y se negó a ir a un hospital de la Ciudad de Buenos Aires. Berni recibió curaciones por un corte al costado de la nariz que no requeriría sutura. También sufrió golpes en la cabeza y en las piernas.

El hecho de violencia ocurrió pasadas las 11.30 en la zona del cruce de la General Paz y la Ruta 3. Cuando se acercó a la protesta, fue atacado por los choferes que lo insultaron, le arrojaron piedras y algunos llegaron a pegarle puñetazos.

En medio de los golpes, los manifestantes intentaron correr a Berni del lugar y lo tildaron de "mentiroso" y le pidieron que renunciara". Unos minutos después lograron reducir al funcionario y lo pusieron contra un paredón, mientras personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó un cordón para proteger al ministro.

Ya sobre las 12 el ministro de Seguridad bonaerense intentó retirarse junto con el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio. Los ánimos seguían caldeados y el mismo Berni trató de calmar hablándole a los manifestantes.

“Entiendo perfectamente el problema que están pasando. No hay nadie que esté poniendo la cara. ¿Cómo no voy a entender la bronca de los colectiveros? Pero por eso estoy acá. No me voy a ir hasta que pueda hablar con ellos y encontrar una solución. Vamos a seguir trabajando, no hay soluciones mágicas. Yo no me escondo”, señaló.

Por su parte, uno de los colectiveros aseguró: “Nos mentís. Decinos adelante de todas las cámaras lo que está pasando”, aseveró. Mientras, efectivos de infantería esperaron a unas pocas cuadras para evacuar a Berni. En poco tiempo los manifestantes le arrojaron tomates y botellas al ministro bonaerense.

De manera paralela, seis ambulancias del SAME arribaron a General Paz para asistirlo. “No me voy a ir hasta que pueda hablar con ustedes. Yo no me voy a esconder”, respondió en medio de las agresiones. Finalmente, el ministro de Seguridad bonarense fue evacuado en un auto blindado.

Cómo fue el crimen

Esta manifestación que terminó con la agresión a Berni llega después del crimen del chofer de la línea 620 de colectivos en La Matanza. El trabajador, que se llamaba Daniel Barrientos y tenía 65 años, murió en medio de un tiroteo entre los ladrones y la policía a bordo de la unidad en el kilómetro 41 de la ruta 3, en Virrey del Pino.

Tras el crimen, los choferes de colectivos convocaron a un paro en todas las líneas de la zona oeste del conurbano bonaerense, para exigir mayor seguridad. Los colectiveros explicaron que dos ladrones se subieron al colectivo, que otro los esperaba en un auto y que el chofer fue asesinado de un disparo en el pecho tras el enfrentamiento a tiros de los delincuentes con un policía que estaba dentro del colectivo.

Tras el enfrentamiento, los delincuentes huyeron tras el crimen y uno de ellos resultó herido. Uno de los choferes de nombre Luis contó que los choferes de colectivos viven acechados por la violencia e inseguridad. “Nos prometieron cabinas blindadas, también botón antipánico, pero al día de hoy nunca hubo nada, hicimos reclamos a las autoridades y seguimos en la misma, así estamos, a la deriva”, aseguró el trabajador en declaraciones a TN.