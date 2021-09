"Sería una torpeza infinita pelear por capitalizar el éxito del sistema acusatorio"

En diálogo con DIARIO HUARPE, el Fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, le apuntó a los detractores del cambio de paradigma, negó un enfrentamiento con la Corte de Justicia, reivindicó los juicios abreviados y aseguró que está a favor de que los acusados de delitos graves queden presos preventivamente.

-Usted dice que en los pasillos de Tribunales hay gente que quiere hacer creer que existe una pelea entre jueces y fiscales, ¿quiénes son?

-Dar nombres sería motivo de escándalo y de los escándalos no sale nada productivo...

-¿Cuál es el objetivo de querer hacer creer que hay una pelea?

-Lo que pasa es que el cambio de sistema Penal trajo un cambio de roles que no ha sido fácil asumir para nadie. Hubo fiscales y ayudantes fiscales que no se adecuaron inmediatamente a los nuevos términos y a la nueva relación. Hubo jueces que no se adecuaron. Hay muchos empleados administrativos y funcionarios que cambiaron de posición. También hubo una exteriorización de discrepancias que por algunos medios, comunicadores y miembros del Poder Judicial ha sido visto como pelea. En realidad, son posiciones distintas sobre temas que son importantes.

-Cuando dice de fiscales que no se adecuaron, ¿puede que algunos hayan confundido su rol y pretendido que su opinión sea absoluta?

-Es muy difícil para un fiscal elaborar la teoría del caso, para la defensa elaborar su teoría y para los jueces tomar una resolución sin entender que la opinión de uno no es absoluta. Así que claro que han existido desubicaciones de todos. Muchas veces los fiscales han creído que su posición es irreductible. Todos nos enamoramos de nuestra posición. A veces se han enojado porque su teoría del caso no fue aceptada y muchas veces se enojaron con razón, porque una teoría que era absolutamente razonable no fue aceptada.

-En el caso de los jueces, ¿cree que a algunos les costó resignar esa cuota de poder que les daba ser prácticamente los dueños del proceso?

-Por supuesto que les puede haber costado. De todos modos, lo que más cuesta es adaptarse a los nuevos paradigmas. Hay jueces que en el viejo sistema, que todavía existe, dictan una prisión preventiva sin término, prórrogas que duran 2 y hasta 3 años. De pronto, en el ámbito tribunalicio estamos discutiendo la procedencia de una prisión preventiva de 30, 60 o 90 días en el sistema acusatorio. Estamos viviendo dos mundos absolutamente diferentes. Uno, donde los jueces dictaban prisiones preventivas eternas, que no eran controladas por nadie y en el viejo sistema parece natural. En el nuevo, las prisiones no la dictan quienes investigan, sino que se las pide a jueces que son imparciales y se discute como una barbaridad que duren 30, 60 o 90 días.

-A más de seis meses del sistema acusatorio, ¿cree que jueces y fiscales se están acomodando?

-Sí, absolutamente. Hemos ido aprendiendo los roles de cada uno, tanto los jueces como los fiscales, se están acercando las distintas teorías. El resultado y la adecuación es extraordinaria.

-Las estadísticas muestran que con el sistema acusatorio se resuelve una cantidad inédita de causas y en un plazo mucho menor, ¿por qué con el viejo sistema no, dónde estaba la falla?

-Prefiero hablar de las virtudes. La virtud en el viejo sistema, por ejemplo, es que tenemos una Unidad Fiscal de Delitos Especiales, 5 fiscales para esos delitos, cada fiscal tiene un grupo de ayudantes fiscales y tienen un equipo administrativo. En el viejo tenemos un juez encerrado, con un secretario y ninguna posibilidad de estar en el terreno. Ahora los fiscales salen a hacer procedimientos con la Policía, reciben la denuncia, investigan. Lo mismo que hacía un solo juez de Instrucción, hoy lo hacemos con siete fiscales y con la Policía trabajando codo a codo con nosotros.

-¿El sistema acusatorio está terminando con la frustración social que había con el fuero Penal?

-Creo que en materia de seguridad, nunca jamás vamos a dar una respuesta total y efectiva. Pero la respuesta que estamos dando hoy es infinitamente superior a la que se daba antes. No es la perfección, pero es evidente el resultado.

-Retomando lo de la prisión preventiva, la Asociación de Abogados Penalistas dice que va a pedir un cambio legislativo para que no se tome en cuenta la escala penal. ¿Le parece bien el cambio?

-El Código de Procedimiento Penal dice hoy que la prisión preventiva de debe dictar cuando la pena del delito no es de ejecución condicional y quien no respete eso, viola la ley. Por lo tanto, como soy fiscal y no legislador, respeto lo que dictaron los legisladores. El Ministerio Público va a respetar el inciso que dice que por delitos graves, el acusado tiene que estar privado de la libertad.

-¿Le parecería bien un cambio?

-Para contestarle, le voy a preguntar a la sociedad en el siguiente caso: un hombre entra a un jardín de infantes, queda todo registrado en cámaras de seguridad, el hombre camina una cuadra y entrega la ropa de los niños y la suya con semen y expresa “que macana me mandé, por favor júzguenme”. Claramente no se quiere fugar, hay prueba contundente y no hay peligro de que entorpezca la investigación. Pregunto si la gente quiere que ese hombre esté en libertad administrando un pelotero. Le puedo asegurar que la gente normal no lo cree. Ese hombre debería estar preso por un tiempo determinado, con la Justicia obligada a resolver en un plazo prudente el caso. Aquí en San Juan parece ser con los único que cometemos injusticias con las prisiones preventivas es con la gente conocida, todavía no veo nadie quejarse por la gente humilde a la que tenemos bajo proceso y tampoco veo pobres enfermos que no pueden estar en el Penal o en la comisaría.

-¿Le llama la atención que en los primeros 5 meses del sistema acusatorio los jueces hayan homologado todos los juicios abreviados y que ahora, en menos de 20 días, salieran 4 fallos oponiéndose a los juicios abreviados?

-No, no me llaman la atención. Son casos puntuales. Hay un caso en donde el juez entendió que no había delito, no lo homologó y estuvo muy bien. El fiscal y el defensor entendieron que sí había delito y no por eso son delincuentes. No veo cuál es el problema.

-¿Es posible que algunos fiscales hayan abusado del juicio abreviado y lo promuevan con el solo objetivo de hacer crecer la estadística de casos resueltas?

-No, no. El juicio abreviado es parte del sistema acusatorio. Es una solución extraordinaria para ambas partes. Cuando un acusado reconoce que atacó a una mujer y están las pruebas, para qué quiere exponerse a un juicio público. Para el Poder Judicial es una economía enorme. Estamos en un Derecho Penal consensual, donde se dan todas las garantías, el acuerdo de las partes es válido y es controlado por los jueces y el imputado es el único que está seguro de lo que acuerda, él que sabe si cometió o no el hecho.

-¿Qué pasa con algunas causas que quedaron en el viejo sistema que están tan demoradas?

-Lo que pasa es que el viejo sistema es perverso de nacimiento, insostenible. Lo vengo diciendo hace 10 años. De todas maneras, dentro de la perversidad del sistema, hay causas que claman al cielo que se tramiten rápido, lo dice el Código de Procedimiento.

-¿Cómo califica el hecho de que la familia del niño Lautaro Bustos (murió electrocutado al tocar un cable en la vía pública), a 3 años del hecho, no haya ni siquiera una noción de quién o quiénes pueden ser responsables de que el cable haya estado ahí?

-Claramente es algo vergonzoso, no tiene que dar vergüenza a todos, al Estado le tiene que dar vergüenza. Por eso, el viejo sistema es incomparable con el acusatorio. Por eso, me duele la esquizofrenia. En un mismo portal sale “prorrogaron por año más la prisión preventiva” y el lado sale “discuten 60 días de prisión preventiva”. Acá sale “es una barbaridad que el juicio salga tan rápido” y al lado sale “después de 3 años”. Nos pongamos de acuerdo. Ahora, en el sistema acusatorio, parece que el pecado es la rapidez.

-El sistema acusatorio lleva a que sean los fiscales los que informen públicamente sobre las novedades de una causa, ¿todos digieren esto?

-Puede ser que algunos no lo entiendan. Yo he adoptado como criterio hablar poco y que hablen los fiscales y los ayudantes fiscales. A veces puede que digan algo inconveniente, pero entre censurarlos y que cometan el pecado de decir algo inconveniente, prefiero el peligro del pecado.

-¿Algunos coinciden esto como un pecado? ¿Ve malestar en los jueces por haber perdido la manija de la comunicación?

-No creo, no lo creo.

-Usted dijo que puede ser que algunos no lo entiendan, ¿quiénes son?

-No le voy a decir quién, no voy a dar nombres propios.

-¿Está peleado con la Corte?

- No, de ninguna manera, Esa es otra cosa que se ha instalado, parece que la discrepancia es pelea. Yo me peleo con los que tengo algún tipo de relación personal. Con la Corte podemos tener puntos de vista distintos y de hecho los tenemos, pero hay una relación funcional calma, buena, respetuosa.

-¿Por qué presentaron las estadísticas del sistema acusatorio de manera separada, por qué no compartieron escenario?

-Porque estaría mal. Le pongo un ejemplo: un imputado que está en el Penal ve en una mesa sentada a la Corte, que es la máxima garantía de Justicia; y al fiscal General, que es el titular de la acción penal; diciendo “hemos metido presos a tantos, hemos conseguido tantas prisiones preventivas…. Lo que falta es que terminemos diciendo, el que las hace las paga”. El ciudadano no puede ver al juez y al fiscal sentados a la misma mesa.

-¿Ve alguna puja para tratar de capitalizar el éxito del sistema acusatorio?

-No, no. Sería una torpeza infinita pelear por eso. El sistema judicial es bastante sabio, aun cuando hemos tenido sistemas muy malos, acá nadie es dueño del todo. Si yo tuviera fiscales investigand y no existieran jueces para resolver, no habría sistema.

-¿Hay una estimación de cuando se implementará el acusatorio en la Segunda Circunscripción?

-No lo conozco, creo que hay un tema edilicio. Esas son decisiones que debe tomar la Corte.

-¿No lo han hablado?

-No, no lo hemos hablado.

-¿Se siente más cómodo con esta Corte que con la anterior?

-Son dos mundos incomparables. Ahora hay Corte.

Frases

"Alguien dijo que la defensa pública está haciendo los juicios abreviados y de las estadísticas surge que el 70% los ha hecho la defensa privada"

“La prensa es un aliado. Yo necesito que la prensa y la ciudadanía sepan en forma permanente lo que hacemos, para bien y para mal”..