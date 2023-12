Si vence a Leon Edwards, Colby Covington quiere ir por otro cinturón de UFC

Colby Covington, el renombrado luchador de UFC, no se deja impresionar por las tácticas de Sean Strickland. Aunque "Chaos" ha ganado notoriedad tanto por sus habilidades en la jaula como por sus controvertidas declaraciones, ahora se prepara para una nueva oportunidad por el título de Peso Welter al desafiar a Leon Edwards en UFC 296, este sábado en Las Vegas. En una reciente entrevista con CODE Sports, compartió sus opiniones sobre otro luchador que ha ganado fama por su actitud peculiar.

El actual campeón de Peso Mediano de UFC, Sean Strickland, ha acaparado la atención de Colby Covington. Quien derrotó a Israel Adesanya hace poco tiempo, conocido por expresar abiertamente sus pensamientos en entrevistas y redes sociales, ha sido el centro de atención. Su ascenso culminó con una impresionante actuación en UFC 293, donde derrotó al africano en una pelea de cinco asaltos. Ahora, se prepara para defender su título contra Dricus Du Plessis en UFC 297, programado para el 20 de enero.

Publicidad

La división de Peso Mediano cuenta con varios contendientes ansiosos por tener la oportunidad de enfrentarse a Strickland. Sin embargo, queda por verse si Covington podría saltar la fila y desafiar al campeón si logra vencer a Edwards en su próximo combate. Ante la sugerencia de enfrentarse a otro contendiente, como el excampeón de Peso Mediano Robert Whittaker, Colby mostró poca receptividad hacia la idea.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El mensaje de Colby Covington

"Está fingiendo ser todo lo que desea que yo sea. Me encantaría darle una bofetada a Sean Strickland. Es solo una patética excusa de ser humano, el tipo literalmente no tiene ningún coeficiente intelectual. El tipo es tan jodidamente estúpido. Las cosas que dice, necesita que le cierren la boca y yo soy la persona adecuada para hacerlo. UFC sabe que soy yo quien puede acabar con estos tipos que odian a la compañía y odian al mundo, así que me encantaría pelear contra Sean Strickland", destacó Covington.

Luego, Colby señaló: "No, ese barco ya zarpó. Robert, perdió el título y luego lo derrotaron en una pelea de contendiente, así que ya no es relevante, no tiene sentido para mí. Soy el mejor de la división, estoy a punto de ser campeón mundial de peso welter, así que solo quiero las mejores y más grandes peleas que UFC tiene para ofrecer y sé que ni siquiera me harían perder el tiempo y les harían perder el tiempo. para tratar de armar esa lucha".

"Esto es un negocio y quieren ganar dinero, así que se trata de hacer las mejores y más grandes peleas para los fanáticos y para UFC. Independientemente de lo que diga el UFC, saben que soy un hombre que dice que sí, que soy un hombre de la compañía, digan lo que digan, Colby Covington estará de acuerdo", sentenció "Chaos". Sin dudas, se siente confiado para tomar dos cinturones en la compañía.