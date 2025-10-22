A once días de la desaparición de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), la búsqueda en la provincia de Chubut sigue sin resultados concretos. El único indicio firme hasta el momento es el hallazgo de la camioneta Toyota Hilux beige en la que se movilizaba la pareja, encontrada en una zona de difícil acceso y en medio del barro, a unos 70 kilómetros de Caleta Córdova.

La Fiscalía de Chubut mantiene abiertas todas las hipótesis posibles. El fiscal jefe Cristian Olazábal explicó que se analiza si la desaparición fue producto de un accidente o de un hecho delictivo. “Se hizo una búsqueda cuadrada expandida de 10 kilómetros desde las coordenadas del hallazgo de la camioneta”, detalló el funcionario tras sobrevolar la zona de Cañadón Visser y Rocas Coloradas junto a equipos de la Prefectura Naval.

Publicidad

Según relató el jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Lucas Cocha, el vehículo fue hallado “en el medio de la nada”, sin signos de vandalismo y con las pertenencias intactas. En el interior se encontraron ropa, una pava, un termo, una botella de agua, pan de molde, un encendedor y un bidón de combustible. Sin embargo, faltan los teléfonos celulares, lo que genera mayor incertidumbre.

La reconstrucción oficial del caso comenzó el 13 de octubre, cuando Aldana Morales, hija de Juana, denunció la desaparición de su madre. La mujer había informado que su madre planeaba viajar con un hombre conocido solo por un apodo. Luego se confirmó que se trataba de Pedro Kreder, también desaparecido.

Publicidad

Cámaras de seguridad confirmaron que el jueves 9 Juana llegó al domicilio de Kreder en Comodoro Rivadavia con una reposera y una conservadora. El último registro del vehículo fue el sábado 11 a las 10 de la mañana, cuando pasó por Caleta Córdova rumbo al sur, según datos de antenas de telefonía y videos de seguridad.

A partir de ese momento se desplegaron rastrillajes con drones, perros y vehículos 4x4, coordinados por la División Búsqueda de Personas, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y la Fiscalía de Fabiola López. El viento intenso complicó el trabajo de los canes, que se desviaban del rastro. Pese al esfuerzo, no hubo resultados positivos.

Publicidad

El viernes 17, un vuelo de reconocimiento permitió divisar el vehículo en un zanjón dentro de una estancia. Tras el hallazgo, se activó el protocolo federal de búsqueda SIFEBU, y peritos de la Unidad de Criminalística realizaron pericias dentro de la camioneta, que fue luego trasladada a una comisaría para resguardo. “Se mapeó cada grieta y cañadón del área, sin resultados. Continuamos con rastrillajes por cuadrículas y entrevistas a posibles testigos”, informó el Ministerio Público Fiscal.

Las familias de los desaparecidos se mantienen en contacto permanente con los investigadores y reclaman intensificar los operativos. “Todavía no hay una sola pista firme. Es desesperante”, expresó una allegada a los medios locales.

Mientras tanto, la Justicia continúa con allanamientos y nuevas entrevistas, en una investigación que ya tiene alcance provincial y federal, en busca de esclarecer qué pasó con Pedro y Juana.