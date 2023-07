Siguen los elogios: las palabras de Josef Martínez sobre Messi

Como era de esperarse, desde que Messi se unió al Inter de Miami, no han parado los halagos hacía él. En esta oportunidad, el venezolano Josef Martínez fue quien no dudó en elogiar a “La Pulga”. Cabe resaltar que el joven de 30 años de edad también comenzó está presente temporada con “Las Garzas”, sin imaginar que, en el transcurso de pocos meses, compartiría equipo con Lionel.

Desde el primer entrenamiento, Messi y Martínez demostraron una sorprendente afinidad, que se hizo notar incluso cuando ocuparon el banco de suplentes ante Cruz Azul. En ese momento, Josef tuvo un gesto amable para con Lionel y bajó el asiento que tenía delante para que pudiera disfrutar mejor del partido. Además, en el campo de juego, la conexión entre ellos es evidente, parecen entenderse a la perfección.

Luego de un encuentro contra Atlanta United, Josef Martínez no dudó en reconocer la buena relación que ha establecido con el astro argentino: "La pelota llega más de lo normal ahora. Para nosotros, los delanteros, es mucho más fácil jugar, queremos estar más cerca del gol". En cuanto a la personalidad del 10, mencionó: "Su humildad y forma de ser son lo que más me han impactado. Verlo en el vestuario y conocer lo humano que es, es realmente inspirador".

Más palabras de Josef Martínez sobre Messi

Por otra parte, sobre la unión del plantel, Josef mencionó que para él es clave generar un buen clima con el equipo para poder alcanzar los objetivos, y con Messi no iba a ser la excepción. "A mí me gusta bromear a la gente, me gusta hacerla sentir bien y creo que es muy natural, cada uno tiene su espacio y a nadie le gusta meterse en el espacio del otro", aclaró Martínez en diálogo con Infobae.

Claro está que la llegada de Messi generó un cambio total en la MLS y Martínez lo afirma sin dudas: "Hay un antes y un después, esperemos que esto continúe y que la alegría siga para nosotros, la liga y los fanáticos". Sobre esto, Juan Arango, de Apple TV, aseveró: "con Messi en el equipo, Martínez ha tenido un impacto notorio, creando oportunidades para sus compañeros y contribuyendo al éxito del equipo".