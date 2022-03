Sin el apoyo del kirchnerismo, el Senado convirtió en ley la reestructuración de la deuda con el FMI

Apenas una semana después de que la Cámara de Diputados le diera media sanción con el respaldo de 202 legisladores, el acuerdo de refinanciación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 44.500 millones de dólares negociado por la administración de Mauricio Macri, anoche la Cámara de Senadores hizo lo propio por amplia mayoría y convirtió en ley el proyecto remitido por el Ejecutivo nacional.

Con 56 votos a favor, 13 negativos y tres abstenciones, el oficialismo obtuvo una victoria horas antes de presentar una serie de medidas para frenar el aumento sostenido de precios, como prometió el presidente Alberto Fernández que haría al mencionar que “el viernes comienza la guerra contra la inflación”.

Después de casi 10 horas de debate en el que se marcó una clara diferencia política respecto a la iniciativa, sin la presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández, el senado le dio el instrumento legal al Gobierno nacional para reestructurar la deuda con el FMI.

El resultado de la votación era un número puesto, pues tanto representantes del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio acompañaron con su voto a favor, aunque dentro del oficialismo no hubo una postura homogénea, tal cual ocurrió la semana pasada en Diputados.

El núcleo duro del kirchnerismo que responde a la vicepresidenta Fernández no acompañó con el voto, profundizando así la interna entre el presidente Alberto Fernández y la exmandataria nacional. Incluso, Cristina Fernández estuvo ausente del recinto durante varios tramos de la discusión y tampoco lo hizo en el momento decisivo de la sesión, por lo que la presidenta provisional de la Cámara alta, Claudia Ledesma Abdala, coordinó la votación.

Entre los 40 oradores que hubo durante la extensa jornada, el único sanjuanino que pidió el micrófono fue Roberto Basualdo. En su breve intervención, que duró apenas seis minutos, criticó a la clase política y privada que forman parte de la corrupción y descalifican todo el tiempo al otro, según dijo.

Basualdo responsabilizó de la situación actual de la Argentina a los políticos e hizo mea culpa: “Es responsabilidad de todos los que estamos acá, ninguno somos creíbles, dejamos de ser creíbles”. Luego señaló que en el país hay permanentes descalificaciones: de los políticos a los privados y de los privados a los políticos.

El senador no sólo criticó al sector político, sino también tiró un palo a los empresarios a los que acusó de querer ahorrarse el IVA cuando pueden. Después, el sanjuanino afirmó que “creo que es nuestro compromiso honrar la deuda que tenemos, a los que están con el cartelito de ‘No le paguemos al Fondo’, quédense tranquilos que no le vamos a pagar, no sé si algunos de nosotros va a estar vivo cuando nosotros le paguemos al Fondo con plata genuina, siempre le pagamos con un bono, con otro bono y así”.

“Dios quiera que algún día bajemos el déficit como tiene que ser, que es el gasto innecesario, no con ajuste, sino ajustar en lo que no corresponde y así crecer. Nosotros necesitamos crecimiento”, cerró.

Tanto el propio Basualdo como los senadores oficialistas Rubén Uñac y Cristina López votaron a favor de la iniciativa que ya es ley y faculta a la administración de Alberto Fernández a sentarse con el organismo internacional a negociar una reestructuración de la deuda que mantiene el país. Y sucede en un contexto especial para el país porque el próximo martes se cumple un vencimiento de 2.800 millones de dólares que Argentina debe desembolsar, plazo que ahora tratará de aplazar con el FMI teniendo en cuenta que no podrá hacerle frente.