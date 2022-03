Sin ofertas ni descuentos, la ropa de temporada llegó a San Juan con aumentos de hasta un 70%

La inflación no discrimina sectores. Alejados de la pandemia de Covid-19, que se transformó en el gran fantasma de los comerciantes en estos dos últimos años, ahora la preocupación está puesta en la adquisición de prendas para la temporada otoño-invierno. A San Juan llegó mercadería para ser exhibidas en las vidrieras del microcentro, aunque con aumentos que van entre el 50% al 70%, de acuerdo a un relevamiento que realizó la Cámara de Comercio.

Hermes Rodríguez, titular del organismo, comentó a DIARIO HUARPE que la mayoría de los comerciantes sanjuaninos ve con complicación el devenir económico. “Estamos soportando la inflación y aquellos que tratan de adquirir prendas se encuentran con fuertes incrementos y problemas de financiación”, sostuvo.

El referente marcó que hasta hace un par de meses la situación era diferente. Si bien la inflación no estaba controlada, el financiamiento era diferente. Comentó que desde las fábricas les aceptaban cheques a treinta o sesenta días, aunque ahora esta posibilidad está vedada debido a la incertidumbre en torno a los precios que, desde enero a esta parte, vienen mostrando un constante ascenso.

“Nos encontramos con que esa financiación ya no existe más. Tenés que tener el dinero para acceder a la nueva mercadería, si no no podés”, explicó.

Rodríguez relató que el comerciante tiene que lidiar con esta problemática todos los días. Con lo que recauda tras la venta de ropa de las liquidaciones que se generaron post verano, junta dinero y sale a comprar prendas. Sin embargo, no les hacen promociones ni descuentos, por lo que también se les complica a la hora de dotarse de varias prendas de un mismo modelo. El sanjuanino sostuvo que ahora prefieren traer cápsulas pequeñas para que puedan venderse rápidamente y no sean llevadas posteriormente al depósito.

El Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas informó que durante febrero las prendas de vestir y el calzado tuvieron un aumento del 3,3%. Este rubro se mantuvo en el medio de la nómina, aunque por debajo de la inflación local que cerró el segundo mes del año en 5,7%. El dato alertó al sector que vaticina que esto provocará faltante de alguna mercadería en particular porque al comerciante se le complica tener el dinero y salir al mercado a conseguirla.

“El precio es una incertidumbre. Toda la semana está aumentando la mercadería. Es preocupante”, sintetizó Rodríguez.

Sin proyección

Duda e incertidumbre. Estas serían las palabras que llevan a los comerciantes a coincidir que no pueden proyectar por temor a que cambien las reglas de juego y salgan perdiendo. “Hoy poder tener una iniciativa o agudizar el ingenio no se puede hacer porque no podés proyectar nada”, dijo Rodríguez.

Algunos decidieron liquidar la ropa de verano y combinar las vidrieras para no mostrar la carencia de prendas que tienen para encarar estos tres meses de otoño. Hay comercios que, según el presidente de la Cámara, resignaron rentabilidad por la desesperación para vender.

El temor es que el stock les quede acumulado porque son conscientes que de un año para el otro los gustos y las modas cambian, sin embargo, esto no importó para que algunos locales reutilicen lo que no vendieron durante la temporada de frío del año pasado para suplir los faltantes. En este segmento se pueden encontrar descuentos y promociones.