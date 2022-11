El martes 27 de septiembre la Justicia determinó que no le iban a hacer un ADN a una joven sanjuanina que, según algunas personas, se parece mucho a Sofía Herrera, una nena que desapareció hace 14 años en Tierra del Fuego.

Tras este revés judicial, la mamá de Sofía, María Elena Delgado, reforzó que la nena adolescente hallada en la provincia de San Juan "es recontra parecida" a su hija desaparecida en 2008 en Río Grande, y afirmó que la idea "es seguir pidiendo el ADN y que se realice", aseguró en declaraciones a la radio fueguina que lleva el nombre de Provincia.

Publicidad

Delgado agregó que "es una nena que apareció en marzo por un dato de Facebook, hicimos el pedido de ADN y después con el doctor Francisco Ibarra lo volvimos a pedir".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

"Hace como tres semanas me llamó la fiscal Urquiza, se hizo el pedido de ADN, yo le expliqué el motivo y ella me dijo que no había visto nada. Nosotros hace 14 años venimos buscando a Sofi y es una nena recontra parecida, que me deja un montón de dudas si no se hiciera el ADN", insistió la mujer.

"Yo le miro las cejas, los ojos, el pelo, la forma de la cara, el color de piel, lo consulté con especialistas y me dicen que si, que es muy parecida", expresó Delgado en declaraciones radiales que fueron citadas por el sitio nfofueguina.com.

"Yo no digo que sea el 100 por 100 seguro que (la chica de San Juan) es mi hija, pero tampoco me puedo quedar con esta duda. Me llama mucho la atención el parecido, la misma edad de mi hija", concluyó la mamá de Sofía.

Publicidad

Sumado a esto, Delgado agregó que en los últimos tiempos recibió fotos de otra nena que vive en una isla remota de Chile, pero desestimó que pueda tratarse de su hija.

Tras esta primera negativa de la Justicia, a principios de octubre, la madre de Sofía, la pequeña de tres años que desapareció el 28 de septiembre de 2008, estuvo en Mendoza en donde insistió ante los medios con su pedido de un ADN. La madre de la desaparecida le pidió a la familia de San Juan que acceda a hacerle el análisis de ADN y llegó a decir que no hay necesidad de que la chica se entere.