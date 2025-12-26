La soja vuelve a ser protagonista en el escenario mundial debido a la escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Germán Iturriza, consultor en mercados de granos, explicó cómo este conflicto afecta a los productores estadounidenses y abre nuevas oportunidades para Sudamérica.

Recientemente, la Asociación Americana de la Soja emitió un comunicado donde advierte que los productores norteamericanos enfrentan una situación límite tanto comercial como financieramente. Iturriza señaló que “la soja es hoy el rehén de esta disputa geopolítica en donde China está haciendo su negocio, y todos en la cadena pierden”.

China ha incrementado sus compras de soja en Brasil, pagando un 20% más que por la soja estadounidense, lo que refleja la tensión comercial actual. Desde 2018, el gigante asiático ha estado consolidando un nuevo proveedor estratégico, desplazando paulatinamente a Estados Unidos, y en esta temporada crítica no ha realizado consultas ni compras a los productores norteamericanos.

Normalmente, para esta época del año, China adquiere entre 5 y 8 millones de toneladas de soja de la cosecha estadounidense, un volumen que condiciona la logística y planificación de los productores en EE.UU. Sin embargo, aún queda tiempo hasta mediados de septiembre para que se resuelva esta situación.

Si China decide no comprar, el gobierno estadounidense deberá definir cómo manejar el excedente de soja, que se suma a una oferta abundante similar a la que enfrenta el maíz. Mientras tanto, Argentina y Brasil están recibiendo una demanda adicional de soja. Al respecto, Iturriza reconoció: “No digo que estemos celebrando, pero la verdad que estamos recibiendo una demanda adicional que, obviamente, estamos sacando provecho”.