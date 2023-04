La economía no deja de dar malas noticias. La inflación no da respiro, el dólar superó los $500 en el mercado informal sanjuanino, los alimentos son los que más suben y algunos comercios no venden, porque ven venir más aumentos. Con todo esto en mente, y preocupados por sus negocios y economías personales, Rodrigo Yáñez y Gonzalo Ruiz se juntaron a las 8:30 este martes con otros siete amigos y empezaron a cocinar. Esta vez tocó picar verduras, preparar presas de pollo y hacer un caldo lo más nutritivo posible, para a las 13:30 empezar a regalar arroz con pollo a los que menos tienen.

Cuando terminaron las 50 porciones, ya había un par de personas de la zona que pasaron a buscar la bandeja, que incluía también una tajada de focaccia para acompañar. Las que quedaron las llevaron a la Terminal, a céntricas plazas y otros lugares donde saben que hay personas y familias que lo necesitan.

Focaccia casera y arroz con pollo, el menú casero que eligieron por nutritivo y sabroso.

Antonio, Rubén y un chico de 25 años que se quedó huérfano y ahora vive en el refugio Papa Francisco, recibieron una porción y todos coincidieron en que les aliviaba ir a buscar el almuerzo. Antonio hasta analizó la posibilidad de comprar “una coquita” con lo que se ahorró y Rubén preguntó cuándo vuelven. De pocas palabras, algunos con años viviendo en situación de calle, los hombres dijeron que esto significa la posibilidad de comer algo caliente y guardar unos pesos de lo que ganan en el día a día como cuidacoches, maleteros o en la municipalidad.

El arroz, preparado por 9 personas en total, se pudo hacer gracias a las donaciones.

Una campaña que volvió a nacer por la crisis

Los dos amigos son gastronómicos. Rodrigo es el dueño de Tío Luis Comidas, ubicado en Santa Lucía, y Gonzalo el Bar Patagonia en Capital. Tienen la experiencia y los elementos para cocinar para muchas personas a la vez. Por eso, el sábado pasado, después de que la noticia fuera el dólar a más de $420 tuvieron la idea de hacer una olla popular, como forma de salir a pelear, con lo que pueden y saben, la situación.

En apenas 3 días, en los que el blue trepó un 25%, consiguieron que los proveedores del bar de Gonzalo les regalaran pollo y verduras. Rodrigo puso su cocina y otros amigos del rubro o con otros trabajos, se sumaron.

Los hijos, hermanos y amigos de los dos amigos se sumaron. El disco gigante lo ubicaron el vereda.

Pero no se trata de algo que hacen por primera vez. En plena pandemia, Gonzalo empezó a cobrar una ayuda del Estado durante el aislamiento más duro. Apenas volvió a poder trabajar, decidió que lo justo era que ese dinero sirviera a otros y estuvieron cuatro meses donando viandas.

“Empezamos en Rawson, en la Mendoza y Boulevard, en un salón de eventos de un amigo a hacer comidas. Llegamos a entregar 150 viandas y cuando llegábamos ya teníamos una fila de personas esperando”, recordó el joven. En ese momento lo hacían todos los sábados y también con la ayuda de conocidos. Ahora quieren repetirlo una o dos veces al mes y para eso tiene que frenar la producción de su local. “Igual los martes tenemos menos clientes”, explicó.

Salieron a distribuir las porciones para que los que no se enteraron también puedan comer.

Gonzalo se sumó esta vez y no descarta convocar a otros colegas gastronómicos. En su bar ubicado en el Lateral de Circunvalación hizo movidas solidarias de donación de ropa, también ayuda a un merendero y ya analiza si la próxima olla popular será en su local. Para él, que hace 20 años se dedica a la gastronomía, lo más importante era hacer algo nutritivo, porque sabe que para muchos de sus comensales será la única comida del día.

“Es algo que te llena el alma, no tiene nada que ver con lo político, sino con que sabemos que mucha gente lo necesita, que la situación está muy mal”, reflexionó. También saben que no muchos se enteraron de esta primera campaña: "lo difundimos en las redes y no todos tienen cómo verlo". Por eso también fue el encargado de subirse a la camioneta y salir a buscar a los que necesitaban esa mano.

Los que no llegaban a ayudar a la cocina, aportaron donaciones de ropa.